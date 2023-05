Bereits ab Juni 2023: Virgin Galactic will wieder Touristen ins Weltall bringen

Von: Alina Schröder

Das Weltraumunternehmen Virgin Galactic wird schon bald wieder kommerzielle Flüge ins All durchführen. Vorher soll eine Mission als „Generalprobe“ dienen.

Las Cruces – Einmal ins Weltall reisen, das soll für Interessierte mit dem nötigen Kleingeld in 2023 schon wieder möglich sein. Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic teilte am Montag (8. Mai) mit, nach rund zwei Jahren Pause bereits im Mai wieder wissenschaftliche Missionsflüge durchzuführen. Kommerzielle Flüge sollen dann offiziell ab Juni starten.

Neue Flüge ins All: Virgin Galactic startet Mission bereits im Mai 2023

Schon Ende Mai soll die Mission „Unity 25“ mit vier Mitarbeitenden als „Generalprobe“ stattfinden. Die Astronautinnen und Astronauten Beth Moses, Luke Mays, Jamila Gilbert und Christopher Huie plus vier Piloten sollen ins Weltall aufbrechen, heißt es auf der Website des börsennotierten Unternehmens von Gründer Richard Branson. Der Brite nahm selbst am letzten Weltraumflug im Jahr 2021 teil. Aufgrund von Abweichungen von der Flugbahn ermittelte damals die Federal Aviation Administration. Virgin Galactic bekam ein kurzzeitiges Verbot für Passagierflüge.

Seit der Gründung 2004 forciert Virgin Galactic den Ausbau des Weltraumtourismus und will sich gegen Jeff Bezos‘ Blue Origin durchsetzen. Im Jahr 2014 musste Bransons Unternehmen allerdings einen herben Rückschlag einstecken: Bei einem Testflug stürzte ein Weltraumflugzeug ab, ein Pilot kam ums Leben. Erst zu Beginn des Jahres scheiterte auch ein Versuch, Raketen aus Großbritannien in den Weltraum zu schicken. Branson entließ daraufhin nahezu alle Mitarbeitenden von Virgin Orbit.

Mehrere hunderttausend Dollar pro Ticket: Virgin Galactic plant wieder kommerzielle Flüge

Nun aber der Neustart: „Unity 25 ist die abschließende Bewertung des gesamten Raumfahrtsystems und der Astronautenerfahrung, bevor der kommerzielle Dienst Ende Juni beginnt“, so Virgin Galactic in einer Erklärung. Es wird die fünfte Reise in den suborbitalen Raum sein – rund 50 Meilen (80 Kilometer) über dem Meeresspiegel. Dabei soll ein Trägerflugzeug eingesetzt werden, das von einer Landebahn aus vom Spaceport America in New Mexico (USA) startet. Bei Erreichen einer bestimmten Höhe wird ein bemanntes raketengetriebenes Flugzeug abgeworfen, das ins All aufsteigt und anschließend wieder zurück auf die Erde gleitet.

Das Highlight der Reise: Die Weltraumtouristen können einige Minuten absolute Schwerelosigkeit erfahren. Insgesamt 90 Minuten soll der Ausflug andauern. Ist Unity 25 erfolgreich gewesen, soll der erste kommerzielle Flug mit dem Namen „Galactic 01“ mit Passagieren der italienischen Luftwaffe durchgeführt werden.

Bereits 800 Tickets habe Virgin Galactic für künftige kommerzielle Flüge bereits verkauft. Die Preisspanne liegt zwischen 200.000 und 450.000 Dollar pro Stück. (asc)