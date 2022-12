Warnstufe Rot: Schneewalze rollt auf Österreich zu - Wien rüstet sich gegen Wintereinbruch

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In Österreich bereitet man sich auf massive Schneefälle vor. © Jfk/APA/dpa

In Deutschland ist der Winter da - Österreich wird davon noch viel mehr mitbekommen. Die Alpenrepublik stellt sich auf massive Schneefälle ein.

München/Wien - Schnee in ganz Deutschland, noch mehr Schnee vor allem in Bayern - und noch viel mehr Schnee in Österreich. Auf die Alpenrepublik rollt eine Schneewalze mit Neuschnee von bis zu 30 Zentimetern zu. Wetter.at schreibt von „Warnstufe Rot“ in der Wettervorhersage für Österreich.

Am Samstag soll es nur an der Alpennordseite und im Norden ein wenig schneien, doch bald schon sollen die Schneefälle häufiger werden, schreibt das Portal in der Wetterprognose. Am Nachmittag breiten sich von Süden her Regen und Schneefall aus. Trocken bleibt es dabei nur im Nordosten. Tagsüber sinkt die Schneefallgrenze vielerorts bis in tiefe Lagen: Im Süden tagsüber auf 1000 Meter bis 500 Meter.

Wetterprognose für Österreich: Schnee auch in Wien – Österreichs Hauptstadt bereitet sich vor

Am Sonntag dann schneit es weiter, erst später lockert es auf und der aufkommende Wind kann bei minus 3 bis plus 3 Grad zu Schneeverwehungen führen. Laut Wetter-Prognose soll auch in der Hauptstadt Wien Schnee fallen und auch liegen bleiben. Die Magistratsabteilung 48 sei dafür gerüstet, heiß es in einer Aussendung der Stadt. Für den Ernstfall stünden 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterdienstes sowie 280 (eigene und private) Räum- und Streufahrzeuge bereit. „Wir sind nicht überall zugleich, aber wir kommen überall rasch hin“, sagte Winterdienst-Leiter Andreas Kuba.

Erst am Montag sollen die Schneefälle dann abklingen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zum Wochenstart zwischen minus 6 und plus 3 Grad. Die Tiefsttemperaturen betragen meist minus 11 bis minus 3 Grad, in inneralpinen Aufklarungszonen sind sogar bis zu minus 18 Grad möglich. Auch in Deutschland wird in der kommenden Woche mit der bisher kältesten Nacht des Winters gerechnet. (cgsc)

Viele würden es sich wünschen: Wird es in Deutschland weiße Weihnachten geben? Gute Nachrichten für Schnee-Fans: Die Zeichen stehen gut.