„Waldfee“ wird Bodypainting-Siegerin

Schön bunt: Models präsentieren ihre von Bodypainting-Künstlern bemalten Körper. © Stefan Sauer/dpa

Mit Pinseln, Airbrush-Schwämmen oder Hautklebern schaffen Bodypainter ihre Werke auf nackten Körpern. Wo ginge das besser als auf der sommerlichen Urlaubsinsel Usedom?

Heringsdorf - Auf Usedom haben sich am Wochenende Fans bunter Körper und Künstler versammelt. Zum Heringsdorfer Bodypainting-Festival reisten nach Angaben der Veranstalter Kreative aus ganz Deutschland an - darunter auch der amtierende Bodypainting-Weltmeister Enrico Lein.

Insgesamt bemalten den Angaben zufolge acht Künstler und Künstlerinnen sieben Models. Die Bodypainter arbeiten etwa mit Pinsel, Airbrush-Schwamm oder auch Hautklebern, um den Models den Anschein bunter Gewänder auf die weitgehend nackten Körper zu zaubern. Beim Finale am Samstagabend wählte das Publikum die besten Arbeiten aus. Siegerin wurde die „Waldfee“ von Weltmeister Lein, wie der Veranstalter André Domke am Sonntag sagte. Das Sieger-Model Sarah trug grüne Ranken und Blätter am Körper und ein männliches Gesicht auf dem Bauch. dpa