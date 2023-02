Wandern im Naturparadies Murcia: Eine der schönsten Klippentouren Spaniens

Von: Sandra Gyuratis

Die bizarren Felsformationen in Bolnuevo an der Küste von Murcia: Startpunkt für eine der schönsten Wanderungen Spaniens. © Sandra Gyurasits

Vorbei an versteckten Buchten, durch unberührte Natur und einzigartige Landschaften: Warum eine Klippen-Wanderung an der Küste von Murcia zu den zehn schönsten in Spanien gekürt wurde, steht in diesem Artikel:

Mazarrón - Die Fitness-Zeitschrift „Women´s Health“ hat die zehn schönsten Wanderungen im Winter in Spanien vorgestellt, darunter auch eine 20 Kilometer lange Klippen-Tour an der Küste von Murcia. Die Wanderung an der Steilküste von Bolnuevo nach Calnegre führt an vielen Besonderheiten vorbei, wie bizarre Felsformationen, versteckte Buchten und eizigartige Landschaften, wie costanachrichten.com berichtet.

Schon allein der Start und das Ziel sind einen Besuch wert. Die Wanderung beginnt an den Millionen Jahre alten Sandsteinformationen in Bolnuevo in Mazarrón. Das Naturdenkmal ist auch bei Modefotografen, Filmemachern und Musikern angesagt. Der Ausflug endet in einem kleinen Fischerdorf, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.