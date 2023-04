Weitere Festnahme nach Explosion in Eschweiler

Blick in ein Wohnhaus: In der Innenstadt von Eschweiler sah es vergangene Woche so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. © Henning Kaiser/dpa

Eine Explosion hat am Donnerstag die Fußgängerzone von Eschweiler in ein Scherbenmeer verwandelt. 15 Hausbewohner werden verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Nun hat es eine weitere Festnahmen gegeben.

Eschweiler - Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Eschweiler bei Aachen hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Bei dem Mittfünfziger soll es sich um den Vater des bereits am Freitag festgenommenen 21 Jahre alten Verdächtigen handeln, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Das Motiv soll Versicherungsbetrug gewesen sein.

Die beiden Männer sollen demnach bereits zuvor einschlägig aufgefallen sein. In dem Haus sollen Brandbeschleuniger verteilt worden sein. Ob nur eine Brandstiftung oder auch eine Explosion geplant war, ist noch unklar.

Die Detonation und das darauf folgende Feuer in dem vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude hatten am Donnerstag schwere Verwüstungen angerichtet. Von insgesamt 15 Verletzten waren laut den Angaben der Staatsanwaltschaft auch am heutigen Montag noch zwei in Lebensgefahr.

Der 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwerer Brandstiftung vorgeworfen. dpa