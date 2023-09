Wetter-Experte: Extrem-Regen in Griechenland nicht mit Ahrtal-Katastrophe vergleichbar

Unwetter

+ © Thodoris Nikolaou/dpa Ein Haus steht schräg im Hochwasser. Starke Regenfälle und Überschwemmungen machen Griechenland zu schaffen. © Thodoris Nikolaou/dpa

In Griechenland sorgt ein Rekord-Regen für Probleme. Ein Wetter-Experte sagt im Interview mit der Fuldaer Zeitung, das Unwetter sei nicht mit der Ahrtal-Katastrophe vergleichbar:

Athen/Eiterfeld - In Griechenland sorgt ein Rekord-Unwetter aktuell für große Probleme. Zuvor hatte es bereits in Spanien heftige Niederschläge gegeben. Ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren ist die Ursache für die sintflutartigen Regenfälle in den Mittelmeerländern.

Die Fuldaer Zeitung hat den Diplom-Meteorologen Oliver Reuter aus Eiterfeld-Körnbach im Kreis Fulda zu der Situation in Griechenland und der Häufung von Extremwetter-Ereignissen befragt. Der Wetter-Experte ist der Meinung, dass die Katastrophe in Griechenland nicht mit der im Ahrtal zu vergleichen ist. „Wir reden von ganz anderen Niederschlagsmengen“, so Reuter. Das gesamte Interview lesen Sie bei fuldaerzeitung.de.