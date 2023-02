Extremwetter in Deutschland: DWD reagiert mit sechs Warnungen für den Mittwoch

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Sturm: Zwei Fahrräder wurden vom Wind umgeworfen. Im stürmischen Hannover regnete es in Strömen. © Marco Rauch/dpa Bildfunk

Wetter in Deutschland am Mittwochmorgen: Warnungen vor starken Schneefällen in Teilen Bayerns, starke Sturmböen im Norden, Frost und Glätte im Süden.

München – Rot, orange und gelb leuchtet die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes am Mittwochmorgen: Einige Regionen Deutschlands müssen sich auf Extremwetter zum Start in den Tag einstellen.

Alarmstufe Rot für Teile Bayerns am Mittwochmorgen - Warnung vor starkem Schneefall mit starken Schneeverwehungen (Unwetter) oberhalb 1000 Meter in den Alpen und im Bayerischen Wald. © Screenshot DWD

Die Warnungen des DWD im Einzelnen:

Starker Schneefall mit starken Schneeverwehungen (Unwetter) oberhalb 1000 Meter in den Alpen und im Bayerischen Wald

Leichter Schneefall, teils mit Schneeverwehungen in den südlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand.

Verbreitet Sturm- und Windböen, teilweise auch schwere Sturmböen im Süden von Bayern, Thüringen und Sachsen sowie den Südosten von Nordrhein-Westfalen.

Leichter Frost und geringe Glätte in den Hochlagen der Mittelgebirge.

Dauerregen im Sauer- und Siegerland.

Ab Mittag Tauwetter im Nordschwarzwald.

Wetterwarnungen für Deutschland: Sturmböen, Frost, Dauerregen und Glätte

Mehrere Warnungen des DWD treffen einzelne Regionen auf einmal: Zwischen Cham und Passau in Niederbayern muss mit starkem Schneefall, Sturmböen, Schneeverwehungen gerechnet werden. Die Region zwischen Paderborn und Siegen in Nordrhein-Westfalen erwarten am Mittwochmorgen Sturmböen, Dauerregen, geringe Glätte und Frost. Große Teile von Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg und Bayern müssen mit Windböen rechnen.

Windig wird es vor allem in den höheren Lagen Deutschlands: Stürmische Böen und schwere Sturmböen wirbeln die exponierten Lagen der Mittelgebirge durcheinander. Einzelne orkanartige Böen treffen die Alpengipfel. Die Schneefallgrenze liegt laut DWD im Bayerwald zunächst bei etwa 400 m, an den Alpen 600 bis 800 Meter, und steigt im Laufe des Tages generell auf 800 bis 1100 Meter an.

Wetter am Mittwoch: Deutschland bekommt ungemütliches, nasskaltes Wetter – teils mild

Für das ungemütliche Wetter sorgen Ausläufer eines Tiefs. Ungemütlich zeigt sich das Wetter auch für den Rest des Mittwochs in Deutschland. Laut Wetter.de bleibt es im Süden und Westen Deutschlands unbeständig, mit vielen Wolken und zeitweise Regen – das nasskalte Wetter wandert im Lauf des Mittwochs auch in den Nordwesten.

Der Nordosten und Osten müssen nur anfangs mit Regen rechnen. Hier kann es später milder werden. Zeitweise zeigt sich auch die Sonne und es wird allgemein freundlicher. Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut Wetter.de bei einem Grad im Vogtland und bis zu neun Grad am Niederrhein. Münchens Tageshöchsttemperatur liegt bei vier Grad, in Berlin und Dresden wird es bis zu sechs Grad, Hamburg kann mit bis zu sieben Grad rechnen und Frankfurt am Main mit bis zu acht Grad. (kat)