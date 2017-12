Wie grausam: Bande in China verkauft zehntausende Giftspritzen zum Töten von Hunden

In China hat eine kriminelle Bande zehntausende Giftspritzen verkauft, um Hunde auf der Straße zu töten und sie zum Verzehr zu verkaufen.

Peking - Die Polizei habe acht Gangmitglieder festgenommen, die 200.000 dieser Nadeln verkauft haben sollen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. Käufer der Spritzen seien in erster Linie Hundehändler gewesen, die das Fleisch der Vierbeiner an Restaurants verkaufen. Die Spritzen enthielten Xinhua zufolge hohe Dosen des Muskelrelaxans Suxamethonium und konnten wie Pfeile geworfen werden. Die Spritzen enthielten demnach ausreichend große Mengen des Mittels, um Hunde sofort zu töten. Die Polizei warnte, dass Menschen beim Verzehr des Hundefleisches Vergiftungen erleiden könnten. Bei Durchsuchungen in der Stadt Enshi in der zentralchinesischen Provinz Hubei fand die Polizei vier Kilogramm Chemikalien, 10.000 Spritzen und 100.000 Yuan (13.000 Euro).

