Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt: Deutsche Stadt unter den Top drei

Von: Joshua Eibl

Das Nachrichten-Magazin „Monocle“ kürt Wien erstmals zur lebenswertesten Stadt der Welt. Auch eine deutsche Stadt ist in den Top drei zu finden.

München – Österreichs Hauptstadt hat es auf einer weltweiten Rangliste der lebenswertesten Städte auf Platz eins geschafft. Das britische Magazin erstellt im Rahmen des „Monocle‘s Quality of Life Survey“ jährlich eine Liste der lebenswertesten Städte der Welt. Wien liegt damit erstmals auf Platz 1 - im Vorjahr reichte es nur zu Platz 7.

Einwohner 1,9 Millionen Lage An der Donau Bekannte Speisen Sachertorte

Wien überzeugte die Redaktion mit einem guten öffentlichen Nahverkehr, sowie mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Auch das Sicherheitsgefühl durch die niedrigste Kriminalitätsrate seit 20 Jahren floss in die Bewertung mit ein. Herausstachen für die Jury auch das bezahlbare Wohnen und die Kultur- und Freizeitangebote. Das sind die günstigsten Städtetrips in Europa.

„Zukunftsorientierte, historische Stadt“: Wiens Bürgermeister erfreut über das Ranking

Das Magazin bezeichnet Wien allgemein als „zukunftsorientierte, historische Stadt“. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig drückte seine Freude über den ersten Platz aus: „Als Bürgermeister macht es mich stolz, dass Wien nicht nur eine der sichersten Städte weltweit ist, sondern auch unsere Bestrebungen in Sachen Klimaschutz und Wohnen international honoriert werden. Wir tun alles dafür, dass sich die Menschen in Wien wohlfühlen. Die Ehrung ist für uns Auftrag, den Wiener Weg ambitioniert und konsequent weiterzuverfolgen.“ Und auch in einer Rangliste der britische „Economist“-Gruppe stehen Wien und Kopenhagen ganz vorne.

Die Stadt Wien ist nicht nur schön, sie wurde sogar zur lebenswertesten Stadt gekürt. © Imago

Das Ranking: Wien auf Platz 1, München in den Top 3

Platz Stadt Vorjahreswertung 1. Wien Platz 7 2. Kopenhagen Platz 1 3. München Platz 11 4. Zürich Platz 2 5. Stockholm Platz 5 6. Tokyo Platz 6 7. Helsinki Platz 4 8. Madrid Platz 15 9. Lissabon Platz 3 10. Melbourne Platz 19

Monocles-Chefredakteur Tyler Brûlé erklärte die Entscheidung im Bloomberg-Interview: „Alle wichtigen Elemente sind vorhanden.“ Allerdings sei es ein extrem knappes Rennen gewesen: Kopenhagen, München, Zürich, Stockholm - all diese Städte würden „extrem viel richtig machen“. Weitere wichtige Kriterien waren unter anderem das Klima, Toleranz, die medizinische Versorgung sowie die Auswirkungen der Inflation auf das Leben in der Stadt und die jährlichen Mietsteigerungen. Nordamerikanische Städte sucht man in der Rangliste übrigens vergebens: Erstmals seit 16 Jahren befindet sich keine Stadt in den Top 20.