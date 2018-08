Wo ist Jeff Freiheit?Verzweifelte Suche nach vermisstem Kanadier in bayerischen Bergen

Die Suche nach dem erfahrenen Wanderer aus Kanada geht weiter. Neue Hinweise grenzen den Bereich weiter ein. Seit 2. August gilt er als vermisst. Die Suche wird immer verzweifelter, aber es gibt auch neue Hinweise.

Lenggries - Wo ist Jeff David Freiheit? Polizei und Lenggrieser Bergwacht haben am Samstag und Sonntag nach dem vermissten Kanadier gesucht. Bis zum späten Nachmittag des Sonntags ohne Ergebnis, wie die Polizei mitteilt. Der 32-Jährige hatte sich am 31. Juli in München auf den Weg gemacht, um von dort aus nach Venedig zu wandern. Zuletzt wurde er am 2. August am Brauneck gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Ein Zeugenhinweis von Sonntagabend legt den Schluss nahe, dass sich Jeff Freiheit nach Übernachtung auf der Tutzinger Hütte am Fuß der Benediktenwand tatsächlich wie geplant am 3. August auf den Weg nach Vorderriß gemacht hat.

Am Montag konzentrieren sich die Suchmaßnahmen deshalb nun auf den Bereich Jachenau-Vorderriß. Das Gasthaus Post in Vorderriß war nach dem hier bekannten Routenplan des Kanadiers das nächste Ziel.

Dort kam er jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an. Neben der Bergwacht sind auch am Montag wieder Hubschrauber der Polizei (Bayern/Bundespolizei) sowie Beamte der Alpinen Einsatzgruppe an der Suchaktion beteiligt.

Ungewöhnlicher Großeinsatz an der Grenze zu Tirol

„Ein großes Lob ist hierbei der Bergwacht für ihr engagiertes und professionelles Handeln auszusprechen“, so Andreas Rohrhofer, stellvertretender Inspektionsleiter der Tölzer Polizei. Beteiligt sind unter anderem die Bergwachten Lenggries, Benediktbeuern, Kochel und Penzberg. Auch Rettungs-, Lawinenhunde der Bergwacht befinden sich im Einsatz.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Jeff David Freiheit ist etwa 1,85 Meter groß und 80 Kilo schwer. Er hat eine athletische Figur, braunes Haar und braune Augen. Wer Hinweise zu seinem Verbleib hat, kann sich bei der Tölzer Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 melden.

mm