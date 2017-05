Cholera-Epidemie: Im Jemen über 315 Menschen gestorben

WHO warnt

+ © Yahya Arhab Ein an Cholera erkrankter Junge wird in Sanaa in einem Krankenhaus behandelt. © Yahya Arhab

Die Zahl der Cholera-Opfer im Bürgerkriegsland Jemen steigt weiter stark an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Sonntag aus dem Jemen, mittlerweile seien 29.300 Verdachtsfälle registriert worden, 315 Menschen seien gestorben.