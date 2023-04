Zeppeline starten am Bodensee in die Saison

Der Zeppelin NT (Neue Technologie) fliegt an der Burg Meersburg am Bodensee entlang. © Felix Kästle/dpa

Sightseeing aus 300 Metern Höhe: Jetzt heben wieder Zeppeline am Bodensee ab. Bei dem einen Standort soll es nicht bleiben.

Friedrichshafen - Am Bodensee sind von diesem Mittwoch an wieder Zeppeline unterwegs. Der Saisonstart war schon für das vergangene Wochenende geplant, musste aber wetterbedingt verschoben werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) in Friedrichshafen sagte. Bis Mitte November sollen die Luftschiffe wieder Tausende Passagiere über die Region fliegen.

Das Angebot für die Flüge in 300 Metern Höhe umfasst verschiedene Routen - darunter auch ein Abstecher nach München - und Zeiten von 30 Minuten bis zu 2 Stunden. Der Zeppelin sei eine Art Wahrzeichen der Bodensee-Region, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei, Eckhard Breuer. Die Nachfrage nach den Flüge steige stetig an. Die Ticketpreise reichen den Angaben nach von 290 Euro bis 970 Euro.

Auch in Nordrhein-Westfalen soll im kommenden Jahr ein Luftschiff abheben, wie die Reederei weiter mitteilte. Dafür laufe auch schon die Piloten-Ausbildung am Bodensee.

Die wenigsten Luftschiffe sind heute wirklich Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen. Am Bodensee fliegen Zeppelinen der neuen Technologie (NT) seit 2001 Passagiere. dpa