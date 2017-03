Zug entgleist am Bahnhof in Luzern

Zwei Wagen eines Zugs kippten um, als der Zug aus dem Bahnhof in Luzern fahren wollte.

Luzern - Schock am Bahnhof: Im schweizerischen Luzern ist am Mittwochnachmittag ein Zug entgleist. Drei Menschen wurden verletzt.

Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern in der Schweiz ist am Mittwochnachmittag ein Zug entgleist. Das berichtet 20min.ch. Unter der Langensandbrücke seien zwei Wagen umgekippt, so die Polizei.

Luzern: Die Bilder aus dem entgleisten Waggon - "es knallte und der Zug kippte". https://t.co/mBrcegAQC9 — 20 Minuten (@20min) 22. März 2017

Ein Teil der Fahrleitung über dem Zug wurde heruntergerissen, der Bahnhof durch den Stromausfall steht still. Bis Betriebsschluss fahren keine Züge mehr ab.

Wie lange der Bahnhof gesperrt sein wird ist noch unklar. Über die Unfallursache liegen bisher keine Informationen vor. Der Narichtenagentur sda zufolge verunfallte der Eurocity Mailand-Basel um kurz vor 14 Uhr. Die Passagiere mussten über eine Stunde im verunfallten Zug ausharren, so die Luzerner Zeitung. Erst danach konnten sie evakuiert werden.

+ Erst nach einer Stunde konnten die Passagiere evakuiert werden. © dpa



Bei der Entgleisung seien mindestens drei Personen verletzt worden, berichtet die Polizei. Sie wurden versorgt. Es sollen sich 160 Personen im Zug befunden haben, so die Schweizer Bahnen SBB.

scw/dpa