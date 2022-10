Zum Wochenstart viel Sonne

Nebel hängt über den herbstlich verfärbten Bäumen des Ruppertshüttener Forstes. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Sommer kommt noch einmal zurück: Am Montag gibt es in ganz Deutschland Temperaturen über 20 Grad.

Offenbach - Sich noch einmal wie im Sommer fühlen: Bei bis zu 26 Grad und Sonne geht das zu Wochenanfang am besten zwischen Oberrhein und Mitteldeutschland. Schon an diesem Sonntag können es in Süddeutschland 25 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Ansonsten ist es noch unbeständig und kühler. In einem Streifen von Saarland und Rheinland-Pfalz bis Sachsen regnet es, nördlich davon ist es bedeckt und wird nicht wärmer als maximal 20 Grad.

Am Montag kann sich dann ganz Deutschland - mit Ausnahme des äußersten Nordens - auf Werte jenseits der 20 Grad freuen kann. Dazu ist es zunächst meist trocken und auch die Sonne kommt raus. Nur an der friesischen Küste regnet es. Im Tagesverlauf ziehen aus Nordwesten kräftige Schauer und Gewitter auf, die bis Dienstag auch den Süden und Osten erreichen.

Sommerliche Werte im Oktober kommen immer wieder vor. Die Monatsrekorde für Deutschland liegen bei mehr als 30 Grad, wie DWD-Meteorologe Felix Dietzsch mitteilte. Zur Wochenmitte kühlt es jedoch auch deutlich ab. Ein neues Hoch bringe „eine Rückkehr zu ruhigerem Herbstwetter auf für die Jahreszeit durchschnittlichem Temperaturniveau mit Sonne und Nebel in den Frühstunden“. dpa