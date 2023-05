Zum Wochenstart weitere Gewitter möglich

Zwei Radfahrer fahren neben den Weinreben am Kaiserstuhl entlang. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Sommer ist in Deutschland angekommen, aber es kann in der neuen Woche auch zu Gewittern und Starkregen kommen.

Offenbach - Nach dem sommerlichen Wochenende bleibt es zum Start in die neue Woche zwar warm in Deutschland, jedoch wird es zunehmend feucht und gewittrig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vorhersagte, beginnt der Montag in der Osthälfte heiter bis wolkig und abgesehen von einzelnen Wärmegewittern über dem Bergland trocken. Auch im Westen von Deutschland ist es anfangs noch teils heiter, im Tagesverlauf bildet sich zunehmend starke Quellbewölkung.

Im Nordwesten kann es dagegen schon am Vormittag Schauer und Gewitter geben, wie der DWD mitteilte. Vor allem am Nachmittag und am Abend drohen teils starke Gewitter. Die Meteorologen warnen vor lokalen Unwettern mit heftigem Starkregen. Es wird den Prognosen zufolge wieder sommerlich warm mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad, an der See und im höheren Bergland um die 22 Grad.

In der Nacht zu Dienstag kann es auch in östlichen Landesteilen teils gewittrigen Starkregen geben. Die Temperaturen kühlen ab auf 15 bis 9 Grad. Am Dienstag zeigt sich der Himmel laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt verbreitet Schauer, im Osten und Süden könnten Gewitter bevorstehen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Wetterdienst in der Südosthälfte bei 20 bis 24 Grad, in der Nordwesthälfte bei 15 bis 19 Grad und an der Nordsee bei um die 13 Grad. dpa