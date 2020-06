Wetter-Vorhersage

Das Wetter im Frühling 2020 in Deutschland ist erschreckend gewesen. Ein Experte spricht von einer „dramatischen“ Lage.

Bilanz für das Wetter im Frühling 2020 in Deutschland ist ernüchternd

Das Wetter im Frühling war viel zu trocken

Experte Dominik Jung spricht spricht von einer „sehr dramatischen“ Lage

Update vom Montag, 01.06.2020: Der Frühling 2020 ist mit dem Übergang zum Sommer am 1. Juni zu Ende gegangen. Dabei war das Wetter in Deutschland erschreckend. Experte Dominik Jung spricht spricht von einer „sehr dramatischen“ Lage.

Das Wetter im Frühling 2020 in Deutschland ist genauso geworden, wie die langfristigen Wettermodelle schon im Januar angekündigt hatten: Es war zu warm, extrem zu trocken und deutlich zu sonnig. Der Frühling 2020 war 1,5 Grad nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach* wärmer als im Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Es fielen nur 50 Prozent des üblichen Regens und damit ist es siebttrockenste Frühling seit 1881. Außerdem war es das sonnigste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1951.

Wetter in Deutschland: Frühling 2020 mit „dramatischer Bilanz“

Eine erschreckende Bilanz für die Natur, der gerade in der wichtigsten Wachstumsphase der Regen ausbleibt. Die Folgen für Natur und Landwirtschaft können verheerend sein. „Für Natur und Landwirtschaft ist das einfach nur noch sehr dramatisch. Beide brauchen dringend Regen“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met GmbH gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Update vom Freitag, 29.05.2020: Der Frühling in Deutschland neigt sich 2020 dem Ende entgegen. Der metrologische Sommeranfang ist am 1. Juni, der kalendarische Sommeranfang am 20. Juni. Zeit, eine Bilanz über das Wetter im Frühling zu ziehen. Doch diese fällt erschreckend aus.

Wetter in Deutschland: Frühling mit erschreckender Bilanz - Experte: „Sehr dramatisch“

Viele werden bei diesem Fazit überrascht sein, denn das Wetter im Frühling 2020 ist Deutschland war über weite Strecken angenehm mild und machte mit Temperaturen über 25 Grad viel Freude - jedenfalls den Menschen. Denn die Natur hatte unter dem Wetter zu leiden. Denn im Frühling fällt erfahrungsgemäß viel Regen. Doch der fiel dieses Jahr zu großen Teilen weg - mitten in der Wachstumsphase der Natur. Die Folgen für Natur und Landwirtschaft können schlimm werden.

Der Frühling 2020 brachte deutschlandweit nur die Hälfte der normalen Regenmengen. Es war ein sehr trockenes Frühjahr. „Wir sind einen großen Schritt in Richtung 3. Dürrejahr und 3. Dürresommer in Folge gegangen. Für Natur und Landwirtschaft ist das einfach nur noch sehr dramatisch. Beide brauchen dringend Regen“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met GmbH gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland: Frühling 2020 schockt mit ungewohntem Wetter

Update vom 30.04.2020: Wie wird das Wetter im Frühling in Deutschland 2020? Die ersten Vorhersagen für die Monate März und April zeigten ein erschreckendes Bild und behielten am Ende recht. Ändert sich das noch in den kommenden Monaten, oder bleibt das Wetter im Frühling* besorgniserregend?

„Wir hätten damit den sonnigsten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881“, zieht Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net ein erstes Fazit. Das Beunruhigende daran: Im Frühling ist bislang kaum Regen gefallen. Deutschland droht beim Wetter das dritte Dürrejahr in Folge - mit schlimmen Auswirkungen für Natur und Landwirtschaft.

Wetter in Deutschland: Experte mit beängstigender Prognose zum Wetter im Frühling

Denn auch im Mai setzt sich der erschreckende Trend beim Wetter im Frühling in Deutschland fort: Schon zu Beginn des Monats wird es die ersten Hitze-Tage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius geben - das ist wesentlich früher als im Normalfall. Gleichzeitig bleibt Regen in den benötigten Mengen aus. „Da müsste über einen längeren Zeitraum flächendeckend viel Regen fallen (über 150 bis 200 mm)“, erklärte Jung.

Erstmeldung vom 12.02.2020: Offenbach - Wie wird der Frühling 2020? Droht Deutschland beim Wetter* 2020 nach dem Rekordwinter jetzt auch ein Rekordfrühling? Meteorologen haben jetzt schon die ersten Trends für das Wetter in den Monaten März und April in Deutschland 2020 veröffentlicht. Die ersten Prognosen zeigen ein erschreckendes Bild für das Wetter im Frühling in Deutschland.

Wetter in Deutschland: Experten machen erschreckende Prognose

Um das Wetter im Frühling in Deutschland genau zu bestimmen, muss man erst einmal klären, wann dieser genau beginnt. Der meteorologische Frühling beginnt jedes Jahr am 1. März und erstreckt sich über die Monate März, April und Mai. Astronomen definieren den Frühling allerdings anders. Sie ziehen die Tag-und-Nacht-Gleiche heran, um den Frühlingsbeginn zu bestimmen. Dieser beginnt demnach in diesem Jahr erst am 20. März 2020.

Bei der Vorhersage* für den meteorologischen Frühling in Deutschland kommen der europäische und der US-amerikanische Wetterdienst NOAA zum gleichen Ergebnis: Das Wetter im März und April fällt nach ersten Erkenntnissen viel zu warm und trocken aus. Schon sehr früh könnte es dabei die ersten Sommertage mit Topwerten um 25 Grad geben. Deutschland steht ein sehr warmes, fast schon frühsommerliches Frühjahr ins Haus.

Schreckliche Prognose beim Wetter für Frühlingsanfang: Kommt die Dürre zurück nach Deutschland?

„Knacken wir schon im Frühling die 25-Grad-Marke? Vielleicht sogar schon im April? Unmöglich ist das nicht. Das war auch alles schon mal da gewesen. Bedenklich ist eher der Umstand, dass der März und der April auch wieder recht trocken ausfallen könnten. Mitten in der Wachstumsphase der Natur wäre das allerdings denkbar schlecht. Das könnte am Ende auf ein neues Dürrejahr 2020 hinauslaufen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net vor einem Rekord beim Frühlinganfang in Deutschland.

Wetter in Deutschland: Vorhersage für den Frühling ist erschreckend für die Natur

Beim Wetter im Frühling in Deutschland soll es zu wenig Regen* geben. Selbst der Beginn einer neuen Dürrephase scheint nach dem aktuellen Stand nicht unwahrscheinlich. Vor allem die Wälder könnten unter der prognostizierten Trockenheit leiden. Den trockenen und warmen Frühling in Deutschland werden die meisten Menschen sicherlich genießen, für die Natur ist die Vorhersage erschreckend.

Tja, für den Winter sieht es auch im gesamten Januar mehr als schlecht aus! https://t.co/Lsdq0Oa0Al — Dominik Jung (@WetterExperte) January 7, 2020

Folgt beim Wetter in Deutschland nach dem viel zu warmen Rekordwinter jetzt auch ein Rekordfrühling? Die Zeichen stehen aktuell auf sommerliche Temperaturen im März und April. Das wären wirklich schlechte Nachrichten für die Natur. aba/chw

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Owen Humphreys/PA Wire/dpa