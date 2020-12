Wetter in Deutschland: Schneit es an Weihnachten? Experte redet Klartext

Vorhersage

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Svenja Wallocha schließen

Weitere schließen

Viele Menschen in Deutschland wünschen sich für Weihnachten 2020 Schnee und kaltes Wetter. Wie stehen die Chancen dafür? Ein Experte ist sich bei seiner Prognose sicher.

Wetter in Deutschland: Wie wird Weihnachten 2020 ?

? Die milden Temperaturen im Dezember lassen kaum noch auf Schnee an den Feiertagen hoffen.

hoffen. Vorhersage: Das sagt ein Wetter-Experte zu den Chancen für weiße Weihnachten.

Offenbach - In den vergangenen Jahren war Schnee an Weihnachten in den meisten Regionen von Deutschland eher Wunsch als Wirklichkeit. Der Dezember 2019 war sogar überdurchschnittlich mild. Ob es zum Weihnachtsfest 2020 ähnlich aussehen wird, bleibt abzuwarten. Erste Prognosen zum Wetter gibt es jedoch bereits. Ein Experte legt sich beim Thema „weiße Weihnachten“ sogar schon fest.

Der Start in den meteorologischen Winter ließ Anfang Dezember noch auf weiße Weihnachten hoffen. In etlichen Regionen fiel Schnee bis ins Flachland. So schnell wie er kam, war er aber auch schon wieder geschmolzen. Nur in den Alpen sorgten Unwetter für hohe Lawinengefahr. Doch nach der „Kältepeitsche“, wie Diplom-Meteorologen Dominik Jung sie nannte, traf der nächste „Wärmeberg“ auf Deutschland. Warme Luft fegte die kalte weg. Keine guten Aussichten für Schnee an Weihnachten. Das Wetter könne sich jedoch noch ändern.

+ Der Traum vom Schnee: Wird es 2020 endlich weiße Weihnachten geben? (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Wetter an Weihnachten 2020: Schnee an Feiertagen? Statistik gibt Aufschluss über Häufigkeit

Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in Deutschland ist statistisch gesehen relativ gering. Nach Vergleichen des DWD der Jahre 1951 bis 2008 „gibt es beispielsweise im Flachland und in den Flussniederungen im Westen und Südwesten sowie im nordwestdeutschen Tiefland nur in 10 Prozent der Fälle eine geschlossene Schneedecke über Weihnachten“, heißt es in einem Bericht des Deutschen Wetterdienstes mit Sitz in Offenbach. Im Norden und Nordosten zwischen 15 und 25 Prozent, in den Mittelgebirgen ist die Wahrscheinlichkeit höher, in den Kammlagen der Mittelgebirge sowie in den Alpen am höchsten. Ob sich das Wetter jedoch an die Statistik hält, bleibt abzuwarten. Winterfreunde sollten die Hoffnung also noch nicht komplett aufgeben.

Nur noch 14 Tage bis #Weihnachten - für eine Wettervorhersage aber immer noch (zu) viel. Was man dennoch schon über das #Weihnachtswetter sagen kann, lesen Sie im heutigen Thema des Tages: https://t.co/lC84SdlUgm /V — DWD (@DWD_presse) December 10, 2020

Auch die Aussage, dass die Häufigkeiten von weißer Weihnacht in Deutschland abgenommen haben, stimmt laut DWD nicht. Signifikant verändert haben sie sich nach den Meteorologen nicht. Weiße Weihnachten blieben „einfach länger im Gedächtnis“. Wie zum Beispiel das letzte besonders kaltes und schneereiches Weihnachten 2010 mit einer Durchschnittstemperatur von -3,5 Grad. Solche Temperaturen sind jedoch laut Diplom-Meteorologen Dominik Jung für Weihnachten 2020 unwahrscheinlich. Seine Prognose fürs Wetter dämpft die Hoffnung auf Schnee extrem.

Wetter-Experte mit Prognose für Weihnachten: „Zunehmende Einigkeit“ bei Wettermodellen

Wie der Wetter-Experten erklärt, sei die Ausgangslage für Schnee an Weihnachten, zumindest für Deutschland, aktuell eher schlecht: „Die Sache mit weißen Weihnachten können wir in diesem Jahr mal wieder vergessen.“ Er prognostiziert beim Wetter eine zunehmende Westlage mit Regenfällen bis in die höheren Lagen.

Region in Deutschland Wahrscheinlichkeit auf Schneedecke über Weihnachten Flachland im Westen, Südwesten, Nordwestdeutsches Tiefland 10 % Norden und Nordosten zwischen 15 und 25 % Mittelgebirgen 30 bis 50 % Quelle: DWD (auf Grundlage der Jahre 1951 bis 2008)

„Schaut man sich die verschiedenen Wettermodelle an, so herrscht eine zunehmende Einigkeit und das bis Weihnachten“, so Jung. Ein Kälteeinbruch wird es beim Wetter im Dezember also laut aktuellem Trend nicht mehr geben. Schnee sei unterhalb von 500 Metern unwahrscheinlich. Für den 4. Advent (20.11.2020) werde zudem ein kleiner Sturm auf der Wetterkarte angezeigt. Richtiges Schmuddelwetter erwartet Deutschland also.

Weiße Weihnachten in Deutschland? DWD sagt neblig-trübes Wetter mit milden Temperaturen voraus

Auch die Vorhersage für das Wetter in Deutschland vom Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach malt ein ähnliches Bild. In der Prognose bis zum 4. Advent wird eher ein neblig-trübes Wetter erwartet mit vereinzelnd Regen und Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad. Nur in den Hochlagen kann es „ein paar Schneeflocken“ und Minustemperaturen geben. Ein genaues Bild zum Wetter an Weihnachten wird es erst kurz vor den Feiertagen geben, die Tendenz ist jedoch ähnlich.

Die Monatsprognosen vom Deutschen Wetterdienst, vom europäischen Wetterdienst und vom US-Wetterdienst NOAA prognostizieren einen warmen Dezember und sehr milden kommenden Winter 2020/21. Auch im Februar soll es beim Wetter noch extremer werden. Nach ersten Prognosen soll er 3 Grad Celsius wärmer ausfallen als im Klimamittel. „Winterfreunde müssen tief Luft holen, denn die Zahlen sehen schockierend aus“, sagt Jung. (svw)

Rubriklistenbild: © Arno Burgi/dpa