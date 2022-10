Wolken, Regen, Wind: DWD warnt vor weiteren Unwettern in Südhessen

Von: Vincent Büssow

Nach den Gewittern in der Nacht auf Montag (24. Oktober) soll es laut DWD in Südhessen stürmisch weitergehen – zunächst.

Frankfurt – Wer sich in der vergangenen Nacht vor dem grollenden Donner und plötzlichen Starkregen erschreckt hat, muss sich auf mehr gefasst machen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in seiner Vorhersage für Montag (24. Oktober) und Dienstag (25. Oktober) vor Gewittern im Süden von Hessen. Ein Wechsel aus Hoch- und Tiefdruckgebieten ist für das unbeständige Wetter verantwortlich.

Bereits am Montagmittag soll es in Südhessen wieder zu einzelnen Regenschauern und Gewittern kommen. Am Nachmittag wird es dann auch im Rest des Bundeslandes stürmisch. In ganz Hessen sind dabei Starkregen um die 15 Liter pro Quadratmeter sowie stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde möglich.

Der DWD warnt vor weiteren Gewittern in Südhessen. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

DWD warnt vor Gewittern in Südhessen: Entwicklungen am Dienstag (25. Oktober)

Am Dienstag ist es in Hessen zunächst weiterhin stark bewölkt, im Laufe des Tages wird es aber zunehmend heiter. Mit weiteren Gewittern ist dann laut dem DWD voraussichtlich nicht zu rechnen.

Die Gefahren bei einem Gewitter sind nicht zu unterschätzen: Im vergangenen Jahr fegte der Sturm Ignatz über Hessen und sorgte für Chaos. Ein Bauarbeiter wurde verletzt. (vbu mit dpa)