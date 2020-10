Wetter: Temperatursturz in Deutschland – Experte rechnet mit Schneeflocken

Vorhersage

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Weihrauch schließen

Weitere schließen

Das Wetter im Oktober bleibt weiter frisch und ungemütlich. Ein Temperatursturz in Deutschland soll jetzt sogar Schnee bringen. Die Vorhersage.

Ein Temperatursturz sorgt für frisches Wetter in Deutschland.

Die Vorhersage spricht gegen einen goldenen Oktober.

Ein Experte rechnet sogar mit Schnee.

Offenbach – Nach den sommerlichen Tagen im September haben viele Menschen in Deutschland auf sonniges Wetter auch im Oktober gehofft. Doch bisher sind sie bitter enttäuscht worden. Vom goldenen Oktober fehlt jede Spur, das Wetter ist eher trist und trüb. Ein Ende ist erst einmal nicht in Sicht, ganz im Gegenteil.

Wetter in Deutschland: Temperatursturz lässt Schneefallgrenze sinken

Die Vorhersage für das Wochenende fällt eher ernüchternd aus. Während die Höchstwerte im Oktober bisher kaum die 15-Grad-Marke überschritten, sorgt ein Temperatursturz dafür, dass es am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche deutlich frischer wird. Nur in wenigen Regionen Deutschlands erreichen die Temperaturen Werte um die 10 Grad Celsius. In den meisten Gebieten bleiben sie sogar einstellig. Das führt dazu, dass die Schneefallgrenze sinkt und es in den höheren Lagen ab 800 bis 1000 Meter schneien kann.

+ Das Wetter in Deutschland wird frisch. In den höheren Lagen kann es sogar Schnee geben (Symbolbild). © Angelika Warmuth/dpa

„Ein beständiges Herbsthoch ist aktuell nicht in Sicht und das bis zum 20. Oktober. Die Wetterlage ist und bleibt wechselhaft und damit auch recht festgefahren. Sonnenschein und Wärme machen einen Bogen um Deutschland. Stattdessen gibt es in den höheren Lagen sogar noch Schneeflocken. In der kommenden Woche haben die Temperaturen sogar ihre Mühe, über die 10-Grad-Marke hinaus zu kommen. Von goldenem Herbstwetter ist nichts zu sehen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wochentag Vorhersage für das Wetter in Deutschland Donnerstag 13 bis 19 Grad, weiterhin trüb, besonders im Norden etwas Regen Freitag 14 bis 20 Grad, wechselhaft, viele Wolken, lokal Regenschauer Samstag 8 bis 15 Grad, mal Sonne, mal Wolken, dazwischen wieder Regenschauer Sonntag 7 bis 13 Grad, es bleibt wechselhaft und wird noch kühler, nur selten Regen Montag 7 bis 14 Grad, Mix aus vielen Wolken, etwas Sonnenschein und stellenweise Regen Dienstag 7 bis 12 Grad, durchwachsen, recht frisch, etwas Sonnenschein, sonst viele Wolken und kurze Schauer Mittwoch 6 bis 11 Grad, mal Sonne, mal Wolken und kaum Schauer

Wetter: Keine Wende in Sicht – Hoch macht Bogen um Deutschland

Ein Blick auf die Vorhersage der neuen Woche (ab 12.10.2020) macht deutlich, dass eine Wetter-Wende in Deutschland aktuell nicht in Sicht ist. Warme Luftmassen machen einen Bogen um Deutschland, das Wetter im Herbst plätschert eher vor sich hin und die Temperaturen überschreiten selten die 11-Grad-Marke. Längere, sonnigere Phasen bleiben die Ausnahme. Für einen goldenen Oktober spricht bis Mitte des Monats erst mal nichts.

„Dafür hatten wir quasi den goldenen September mit extrem schönem und warmen Wetter. Nun hat sich die Wetterlage grundlegend umgestellt und bleibt auch erstmal auf der wechselhaften Schiene“, sagt Wetterexperte Jung. (Von Christian Weihrauch)

Rubriklistenbild: © Angelika Warmuth/dpa