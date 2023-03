49-Euro-Ticket: Wie man die App bekommt und wie sie funktioniert

Von: Benjamin Stroka

Das 49-Euro-Ticket kommt am 1. Mai. Zuvor erscheint bereits die App „Dein-Deutschlandticket“. Was die App zu bieten hat und wie sie funktioniert.

Frankfurt – Der Start des 49-Euro-Tickets rückt immer näher. Ab dem 1. Mai soll das sogenannte Deutschlandticket gelten. Dann können Interessierte bundesweit für 49 Euro nahezu den kompletten Nahverkehr nutzen, also neben Bussen, U- und Straßenbahnen in den einzelnen Städten auch S-Bahnen sowie Regionalzüge der Deutschen Bahn.

Der Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket soll bundesweit am 3. April beginnen. Jetzt wurde eine App für das 49-Euro-Ticket vorgestellt, die in Kürze unter dem Namen „Dein-Deutschlandticket“ verfügbar sein soll. Neben dem Kauf des 49-Euro-Tickets soll die App noch einige andere Funktionen bieten, unter anderem eine deutschlandweite Fahrplanauskunft in Echtzeit sowie Bike-Sharing-Angebote. Entwickler der neuen App ist Mobility Inside, eine Initiative mehrerer Verkehrsgesellschafter aus Deutschland mit Sitz in Frankfurt.

Die Deutschlandticket-App soll ab dem 3. April verfügbar sein (IDZRW-Montage). © Michael Gstettenbauer/Imago & Mobility Inside

49-Euro-Ticket: Wann erscheint die App „Dein-Deutschlandticket“?

Die neue App zum 49-Euro-Ticket soll nach Entwickler-Angaben zum bundesweiten Vorverkaufsstart, also am 3. April, starten.

Deutschlandticket: Wie bekomme ich die App zum 49-Euro-Ticket?

Die App wird sowohl im App Store (Apple) als auch im Google Play Store (Android) zum Download verfügbar sein. Die Nutzung der App ist kostenlos. Man benötigt aber ein Smartphone mit Internetzugang.

49-Euro-Ticket: Welche Funktionen bietet die App zum Deutschlandticket?

Mit der neuen App kann das 49-Euro-Ticket selbst auch direkt gekauft werden. Darüber hinaus werde die App „passend zum Deutschlandticket eine Fahrplanauskunft für die ganze Republik mit Echtzeitdaten“ bieten, kündigt Britta Salzmann, Geschäftsführerin von Mobility Inside, an.

Zusätzlich soll die App auch direkt mit verschiedenen Sharing-Angeboten, wie Leih-Fahrrädern oder E-Scootern, verknüpft sein. Das heißt: Wer mit dem 49-Euro-Ticket unterwegs ist und am Anschluss an seine Bahnfahrt beispielsweise einen E-Scooter nutzen will, kann diesen auch direkt über die Deutschlandticket-App anmieten.

Deutschlandticket-App: Muss man sich in der App registrieren?

Davon ist aktuell auszugehen. Die Entwickler sprechen davon, dass nur angemeldete User ein Deutschlandticket in der App werden kaufen können. Ob andere Funktionen, beispielsweise die Fahrplanauskunft, auch ohne Anmeldung verfügbar sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

App für das 49-Euro-Ticket: Welche Bezahlmöglichkeiten gibt es?

Genaue Details dazu sind bislang nicht bekannt. Laut Website der Deutschlandticket-App wird aber auf jeden Fall eine Bezahlung über ein SEPA-Lastschriftverfahren angeboten.

Warum gibt es eine spezielle App für das 49-Euro-Ticket?

Das Deutschlandticket soll in erster Linie als digitales Ticket angeboten werden. Eine Papiervariante ist maximal als Übergangslösung geplant. „Damit hebt sich Mobility Inside von den meisten Mobilitäts-Apps ab und bietet darüber hinaus eine vollwertige Vertriebslösung gerade auch für Regionen, die bislang kein digitales Angebot haben“, so Jörg Puzicha, Geschäftsführer von Mobility Inside. Mehrere Verkehrsunternehmen würden daher auch die neue Deutschlandticket-App für den Vertrieb des 49-Euro-Tickets nutzen wollen, ergänzt der Geschäftsführer. (bs)