Adidas verkauft die letzten Yeezy-Sneaker – und kommt mit Bestellungen nicht hinterher

Die Verkaufszahlen für die Schuhe von Rapper Kanye West haben bei Adidas die Erwartungen weit übertroffen. Das Geld soll größtenteils an gemeinnützige Organisationen gehen.

Herzogenaurach – Für Adidas war es ein unglückliches Ende einer profitablen Partnerschaft: Nachdem die öffentlichen Äußerungen des Rappers Kanye West immer extremer und antisemitischer wurden, hat sich die Marke im Oktober 2022 vom einstigen Star-Designer getrennt. Lange war unklar, was Adidas mit dem Restbestand der „Yeezy“-Schuhe tun wollte. Nun wurden sie verkauft, das Geld soll größtenteils gespendet werden. Adidas hat dabei viel mehr Geld für die abverkauften Schuhe eingenommen als erwartet.

Adidas: 508 Millionen Euro für Yeezy-Restbestand

Wie die Financial Times berichtet, hat Adidas zwischen Ende Mai und Anfang Juni 508 Millionen Euro für die rund vier Millionen verkauften Schuhe eingenommen. Die Zeitung beruft sich auf Personen, die mit den Zahlen vertraut sind. Das Interesse war den Angaben zufolge so hoch, dass nicht alle Bestellungen bearbeitet werden konnten. Wie die FT weiter berichtet, waren die Schuhe der Reihe 500 Utility Black in Europa innerhalb von Stunden ausverkauft. Im Schnitt kostet ein Paar knapp 270 Euro.

Damit wird sich bei Adidas vermutlich etwas Erleichterung breitmachen. Hätten sie die Schuhe nicht abverkaufen können, hätten sie mit einem negativen Ergebnisbetrag von 700 Millionen Euro in diesem Jahre gerechnet.

Adidas wird für Entscheidung applaudiert

Einst feierte Adidas den Rapper Kanye West als genialen Designer – und vor allem als einen Umsatzbringer, wie man ihn in Herzogenaurach zuvor noch kaum gesehen hatte. Er habe „große Augen“ bekommen, gab Konzernchef Björn Gulden zu, als er noch beim Rivalen Puma war und sah, was bei Adidas und dem US-Musiker so alles ging. Als es dann mit Kanye West bergab ging und der Vertrag aufgekündigt wurde, hat sich der Schuhhersteller lange den Kopf zerbrochen, wie mit dem Restbestand umgegangen wird. Kurzzeitig stand auch eine Verbrennung der Schuhe im Raum.

„Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, mit dem Verkauf eines Teils der verbleibenden Adidas-„Yeezy“-Produkte zu beginnen“, sagte Gulden dann im Mai 2023. Der Verkauf und anschließende Spenden seien bei allen Organisationen und Stakeholdern die bevorzugte Option gewesen.

„Wir glauben, dass dies die beste Lösung ist, da sie die entworfenen Designs und produzierten Schuhe wertschätzt, für unsere Mitarbeiterinnen funktioniert, ein Lagerbestandsproblem löst und einen positiven Einfluss auf unsere Communities haben wird“, sagte Gulden. „Hass jeglicher Art hat im Sport und in der Gesellschaft keinen Platz, und wir setzen uns weiterhin für den Kampf dagegen ein.“

Zwei gemeinnützige Organisationen bisher bekannt

Adidas bekam umgehend Applaus für die salomonische Lösung eines schwierigen Problems. „In einer Zeit, in der Antisemitismus in den USA ein historisches Niveau erreicht hat und weltweit zunimmt, schätzen wir es, wie Adidas eine negative Situation in ein sehr positives Ergebnis verwandelt hat“, sagte der Vorstandschef der Anti-Defamation-League, Jonathan A. Greenblatt.

„Das Unternehmen hat echte Umsicht bewiesen, indem es sich mit Gemeinschaftsorganisationen zusammengetan hat, die sich für die Bekämpfung dieses bösartigen und hartnäckigen Hasses einsetzen.“ Die US-Organisation, die sich gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden einsetzt, gehört zu den Empfängern der Adidas-Spenden.

Laut der Financial Times wird noch intern beraten, wie viel Geld an welche Organisation nun fließen wird. Neben der Anti-Defamtion-League wurde als Empfänger das Philonise and Keeta Floyd Institute for Social Change auserkoren. Dazu kommen noch drei weitere Organisationen aus den USA und China. Das Geld, das nicht gespendet wird, soll den Insidern zufolge in die Kosten, die aus der Beendigung der Partnerschaft mit dem Rapper aufkamen, fließen.

Kanye West hinterlässt bei Adidas großen Schaden

Dennoch hat der zum Problem gewordene Star-Designer Kanye West erheblichen Flurschaden hinterlassen bei Adidas. Im ersten Quartal 2023 steht ein Verlust von 24 Millionen Euro zu Buche. West hat daran erhebliche Anteile.

Nun wird gehofft, dass die Erlöse aus dem Abverkauf noch einiges retten können. Die Aktionäre begehrten schon bei der Hauptversammlung auf, weil ein guter Teil ihres Aktienwertes zumindest vorübergehend verloren ging. Einige von ihnen verwehrten Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung. In den USA steht eine Sammelklage an. Tenor: Adidas hätte früher erkennen müssen, mit wem das Unternehmen da zusammenarbeitet.

