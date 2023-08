Helfen Sie aiLigner, Schlaf zu revolutionieren

Von: Melanie Staudacher

Die aiLigner-App zeigt Ihnen, wie Sie besser schlafen. © Third of Life

Sie leiden unter schlechtem Schlaf? Mit der aiLigner-App finden Sie heraus, wie Sie besser schlafen können. Über Kickstarter können Sie das innovative Projekt unterstützten.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kennen Sie das: Sie machen nach einem anstrengenden Arbeitstag Feierabend und möchten sich ausruhen, aber nicht einmal Ihr Bett bietet Zuflucht? Der Nacken schmerzt, im Rücken zwickt‘s? Dann haben Sie wahrscheinlich – wie viele Menschen – die falsche Matratze oder das falsche Kopfkissen.

aiLigner hat die Lösung: eine App, die Ihnen ganz einfach zu besserem Schlaf verhilft.

Was ist aiLigner?

aiLigner ist eine kostenlose App, die mithilfe von Künstliche Intelligenz (KI) eine persönliche Schlaf-Ergonomie-Analyse erstellt. Dafür müssen Sie lediglich Fotos hochladen, die Ihre Körperform, Haltung und Schlafposition wiedergeben. Die KI analysiert die Fotos und gibt Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen, mit denen Sie Ihren Schlaf verbessern können. Die Ergebnisse des Scans erhalten Sie als Report, den Sie als PDF speichern können.

Sie laden in der aiLigner-App ein Foto von Ihrer Schlafposition hoch und erhalten Empfehlungen für besseren Schlaf. © Third of Life

Das erklärte Ziel von aiLigner-Geschäftsführer Hanno Deyle: „Jeder soll besser schlafen können.“ Dafür hat das Unternehmen hinter der aiLigner App, Third of Life, Schlafzubehör entwickelt, das Ihnen hilft, ergonomische Defizite auszugleichen. Im aiLigner Set erhalten Sie ein höhenverstellbares Kopfkissen und ein modulares Lagerungskissen für den Körper. Beides unterstützt Sie sofort dabei, erholsamer zu schlafen, da mögliche Unausgewohgenheiten von zu weichen oder zu harten Matratzen und Lattenrost ausgeglichen werden.

Hier geht‘s zur aiLigner-App

aiLigner bei Kickstarter

Third of Life hat bereits weitere Produkte angekündigt, die Menschen weltweit besser schlafen lassen sollen. Bei den Neuheiten handelt es sich um ein höhenverstellbares Kissen und eine Matratzenunterlage. Diese Produkte ermöglichen es den Nutzern, das Beste aus ihren Betten herauszuholen – und das ohne hohe Kosten. Statt sich eine neue, teure Matratze oder Lattenrost anzuschaffen, erhalten Sie bei Third of Life modulare Einzelteile, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Individuelle Lösungen für Ihren Schlaf © Third of Life

Damit Third of Life weiterhin an Produkten für besseren Schlaf arbeiten kann, bittet es über Kickstarter um Ihre Hilfe. Das bedeutet, Sie bestellen die aiLigner-Produkte vor und finanzieren damit die Produktion der ersten Chargen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie sie vor allen anderen erhalten und dem Unternehmen dabei helfen, das Risiko in der Produktion zu minimieren.

Hier können Sie aiLigner helfen

Was ist Kickstarter? Kickstarter ist eine Crowdfunding-Website, über die Geld für Projekte gesammelt werden kann. Jeder kann über Kickstarter sein Projekt publik machen, Unternehmer, Künstler oder Privatpersonen. Die Plattform wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten. Projekte auf Kickstarter können in eine Vielzahl von Kategorien fallen, darunter Kunst, Musik, Film, Technologie, Spiele, Design und viele mehr. Die Projektinitiatoren stellen ihre Ideen auf der Plattform vor, oft mit Videos, Bildern und detaillierten Beschreibungen. Zudem müssen sie ein Finanzierungsziel sowie ein Zeitlimit für die Sammlung der benötigten Mittel festlegen. Wer ein Projekt über Kickstarter unterstützen möchte, kann dies mit einem finanziellen Beitrag tun. Im Gegenzug bieten die Projektinitiatoren in der Regel verschiedene „Belohnungen“ an, die je nach Höhe des Beitrags variieren können. Diese Belohnungen können von Rabatten bis hin zu Produkten oder Erlebnisgutscheinen reichen. Kickstarter verwendet ein „Alles-oder-Nichts“-Finanzierungsmodell. Das bedeutet, dass ein Projekt seine Finanzierungsziele innerhalb des festgelegten Zeitrahmens erreichen muss, um die gesammelten Gelder zu erhalten. Wenn das Projekt sein Ziel nicht erreicht, werden die Gelder an die Unterstützer zurückgegeben.

Bei Kickstarter können Sie einsehen, was das Finanzierungsziel von Third of Life ist und wie viel bereits eingenommen wurde. Außerdem sehen Sie, wie viele Unterstützer das Projekt bereits hat und wie lange die Kampagne noch läuft.

Kickstarter – eine Win-win-Situation

Für Ihre Hilfe bedankt sich Third of Life mit bis zu 55 Prozent Rabatt auf die Produkte der Kampagne, kostenlosem Versand oder einem Coaching mit Autor und Sportexperten Nick Littlehales. Hier können Sie alle Belohnungen der aiLigner Kickstarter-Kampagne einsehen.