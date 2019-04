Abzocke bei Aldi? Kunde erhebt wirklich schwere Vorwürfe

Schwere Vorwürfe gegen Aldi: Zockt der Discounter seine Kunden an der Kasse ab?

Aldi sieht sich sehr heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Zockt der Discounter etwa die Kunden systematisch ab? Diesen üblen Vorwurf erhebt jetzt ein Facebook-User.

Mülheim an der Ruhr - Aldi ist nach Bruttoumsatz der erfolgreichste Discounter-Konzern der Welt. Doch hängt der Erfolg auch damit zusammen, dass die eigenen Kunden abgezockt werden? Diesen schweren Vorwurf erhebt ein Nutzer auf Facebook.

Systematische Abzocke bei Aldi? Kunde erhebt schwere Vorwürfe

Der verärgerte User wirft Aldi Süd vor, auf ein perfides Konzept zu setzen. Demnach würden Aldi-Mitarbeiter „Artikel so schnell über die Kasse ziehen, dass niemand merkt, wenn man etwas doppelt abrechnet“. Zudem kritisiert der Kunde die Größe des Bereichs nach der Kasse. Dieser sei „extra klein gehalten, damit man immer mit Umfüllen von Artikeln in den Wagen beschäftigt ist“. Der Nutzer vermutet dahinter System, das Szenario tritt laut ihm „bei jedem Einkauf“ auf, sodass schlussendlich mindestens ein Artikel pro Aldi-Besuch „doppelt abgerechnet“ werde.

Vorwurf der systematischen Abzocke: Aldi wehrt sich

Aldi Süd meldete sich unter dem Facebook-Post ebenfalls zu Wort - und wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Als Antwort auf die Kritik schreibt der Discounter: „Unsere Kassen sind tatsächlich für einen schnellen Ablauf konzipiert, dabei soll aber dennoch nichts kaputtgehen oder das Einkaufserlebnis gestört werden. Hinter den Kassen haben wir noch ausreichend Packtische zum Verräumen der Einkäufe bereitgestellt. Dort hast du auch die Möglichkeit, falls du das Gefühl hast, es wurde etwas doppelt gescannt, deinen Kassenzettel nochmal zu überprüfen.“

Abzocke bei Aldi? Nutzer springen Discounter zur Seite

Die Wahrnehmung des Nutzers scheint ohnehin eine relativ exklusive zu sein. Unter dem Post meldeten sich andere Aldi-Kunden zu Wort, die den Discounter verteidigten. So schreibt ein User: „Je schneller die kassieren, je mehr Umsatz machen die und nur so können die günstig bleiben. Lange Auslagen am Ende der Kasse halten nur auf. Das ist der Sinn der ganzen Aktion.“ Ein anderer Nutzer meint: „Das ist das Aldi-Konzept? Du hast eine naive Phantasie!“ Mit einer gezielten Abzocke habe das Ganze nichts zu tun.

Mit diesen wohl haltlosen Vorwürfen scheint sich Aldi nicht länger beschäftigen zu müssen. Dafür erschüttern andere Äußerungen den Discounter-Riesen, beziehungsweise dessen Gründerfamilie. In dem Testament von Cäcilie Albrecht, Witwe von Aldi-Nord-Gründer Theo Albrecht, werden tiefe Konflikte in der Familie offenbar.

Bei ihrem nächsten Aldi-Einkauf, sollten Kunden unbedingt den Kassenbon aufbewahren, es könnte sich gewaltig lohnen. Ab April haben Aldi-Kunden nämlich die Chance auf 33.333 Euro. Was dafür zu tun ist, erklären wir Ihnen hier.

as