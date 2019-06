Aldi-Filiale mit Neuerung an der Kasse - die viele Kunden nerven könnte

Aldi-Kunden mit Tasche oder Rucksack müssen in einer Aldi-Filiale mit einer unangenehmen Frage rechnen. Dabei ist diese eigentlich unzulässig.

Neuss/München - Privatsache ist Privatsache - deshalb lassen sich die meisten Menschen auch nicht gern in ihre Taschen oder Rucksäcke schauen. Was bei einigen Supermärkten jedoch bereits seit geraumer Zeit quasi zum guten Ton gehört, kommt mittlerweile auch bei Aldi Süd auf Kunden zu. Wie t-online berichtet, bitten Kassierer(innen) in einer Filiale im nordrhein-westfälischen Neuss um einen Blick in mitgebrachte Trolleys, Taschen oder Rucksäcke.

Diese Neuerung ruft nicht gerade Begeisterung hervor, t-online zufolge sind viele Kunden davon genervt. Der genaue Hintergrund der Aktion ist nicht bekannt. Da die Kontrollen aber vermehrt auftreten sollen, scheint es nicht um konkrete begründete Verdachtsmomente zu gehen, dass die betroffenen Kunden womöglich Artikel mitgehen lassen wollten. Dieses Vorgehen wäre jedoch unzulässig, wie die Verbraucherzentrale erklärt.

Taschenkontrolle ohne Anlass stellt „unzulässigen Eingriff in Persönlichkeitsrecht“ dar

Demnach müssten zwar auf frischer Tat ertappte Kunden ihre Taschen öffnen, ohne einen konkreten Verdacht können diese Kontrollen jedoch guten Gewissens abgelehnt werden. Schließlich handele es sich um einen „unzulässigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht“. Daran ändere auch ein Hinweisschild im Supermarkt, das auf diese Kontrollen verweist, nichts. Zudem sei die Verweigerung einer unbefugten Taschenkontrolle kein Grund für ein Hausverbot.

Die Verbraucherzentrale betont auch, dass sich Kunden im Falle eines bei einer Diskussion uneinsichtigen Personals anschließend die Geschäftsführung aufsuchen und sich dort beschweren können. Sollten Kunden „gegen ihren Willen und zu Unrecht festgehalten“ werden, würden Geschäftsführer und Angestellte gegen geltendes Recht verstoßen. In diesem Fall gebe es die Möglichkeit, Strafanzeige zu erstatten und im Falle eines Schadens auf Schadenersatz zu bestehen.

Aufbewahrung in Schließfach oder mit Bewachung zulässig

Es kann von Kunden jedoch verlangt werden, beim Betreten des Supermarktes die Taschen abzugeben. Zulässig sei dies aber nur, „wenn Einkaufstaschen bewacht oder in einem Schließfach untergebracht werden können“. Bei sich behalten dürfen Kunden dagegen kleine Handtaschen, in denen persönliche Wertgegenstände transportiert werden.

Eine Aldi-Kundin hat eine Rucksackkontrolle von zwei Schülern an der Kasse öffentlich gemacht und für sich die Konsequenzen gezogen. In einem REWE-Markt in Essen wurden die Taschen schon im vergangenen Jahr kontrolliert - auch hier hagelte es Kritik. Bereits Monate zuvor hatten sich REWE-Kunden darüber beschwert, dass es ein Paar seine Taschen ohne Anfangsverdacht öffnen sollte.

