Bei Aldi gibt es schon immer Tee, Kaffee, Jogurt - von den Hausmarken. Das soll sich künftig ändern. Die Konkurrenz freut diese Strategie gar nicht.

Der Kampf um Kunden und Umsatz ist hart zwischen den deutschen Lebensmitteldiscountern und Handelsketten wie Rewe und Edeka. Aldi setzt nun auf bekannte Marken, um neue Kunden zu gewinnen. Bisher gab es die nur abwechselnd und in begrenzter Stückzahl bei einzelnen Aktionen. Das soll sich jetzt aber ändern. Die Konkurrenz dürfte dieser Schritt nicht freuen.

Aldi geht neue Wege - und legt sich so mit dm und Rossmann an

Künftig soll laut Lebensmittel Zeitung vor allem bei Aldi Süd neben jeder Eigenmarke ein Markenprodukt stehen. So sollen zum Beispiel einige Sorten von Almigurt und Grand Dessert in die Regale kommen. Auch mit der Kaffeemarke Lavazza, der Teelinien Meßmer, mit Uncle Bens und Bertolli testet man das Kundeninteresse in einigen Filialen. Doch nicht alle Experimente des Lebensmitteldiscounters kommen bei den Kunden gut an. Vor allem, wenn dafür gewohnte Produkte aus den Regalen verschwinden.

Aldi legt sich mit dm und Rossmann an

Auch für Nassrasierer von Gilette interessiert sich Aldi laut der Lebensmittel Zeitung - zum Ärgernis von Drogerie-Riesen wie dm und Rossmann. Es bleibt abzuwarten, ob es bei diesen Produkten künftig zum Preiskampf kommt. Die Niedrigpreisstrategie der Lebensmitteldiscounter hat dazu geführt, dass die Gewinnmargen für den Handel zum Teil äußerst gering sind.

Die Verbraucher-Website chip rät Verbrauchern, die sparen möchten, sich in der nächsten Zeit die Prospekte aller großen Händler anzuschauen und die Angebote zu vergleichen.

