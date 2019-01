Aldi-Kunden, aufgepasst: Diesen Schlupfloch-Trick sollte jeder kennen

Aldi Süd und Nord macht es seinen Kunden durch eine Sache nicht einfach. Daher sollten Kunden diesen Schlupfloch-Trick kennen.

München - Nicht nur im Logo unterscheiden sich Aldi Süd und Aldi Nord. Auch im Sortiment der Lebensmittel-Händler und bei der Aktionsware finden sich immer wieder Unterschiede. Bereits 1961 hatte sich der Discounter in Süd und Nord getrennt und sich damit eben auch in unterschiedliche Gebiete aufgeteilt.

Und wer kennt das nicht? Aldi Süd bietet ein Produkt an, das Aldi Nord nicht zum gleichen Zeitpunkt im Angebot hat und das man somit nicht erwerben kann.

Ein Service von Aldi Süd ist das Schlupfloch für Kunden von Aldi Nord

Doch es gibt einen Trick: Aldi Süd bietet einen Service an, der es ermöglicht, als Aldi-Nord-Kunde dort einzukaufen. Mit „Aldi liefert“ hat Aldi Süd nämlich einen Dienst ins Leben gerufen, mit dem man bei dem Discounter online Bestellungen aufgeben kann.

In den Prospekten von Aldi Süd sind des Öfteren Produkte zu finden, die die Kennzeichnung „Aldi liefert“ tragen. Mit diesem Prospekt geht man bei Aldi Süd an die Kasse, bezahlt das „Aldi liefert“-Produkt vor Ort und erhält auf der Quittung einen Code. Diesen Code löst man online ein und bekommt seinen Artikel nach Hause geliefert.

Code von Aldi Süd können auch Aldi-Nord-Kunden verwenden

Der Clou an der Sache? Den Code können auch Aldi-Nord-Kunden verwenden. Kennen Aldi-Nord-Kunden jemanden im Verkaufsbereich von Aldi Süd, ist das Problem nämlich gelöst. Ohne, dass der Bekannte die Ware durch die Republik schicken muss.

Denn so kann jemand im Gebiet von Aldi Süd dem Interessenten aus dem Norden das Geld auslegen und den Artikel vor Ort bei Aldi Süd bezahlen. Anschließend schickt er dem Aldi-Nord-Kunden den erhaltenen Code auf dem Kassenbon zu. Der Aldi-Nord-Kunde kann nun einfach den Code unter „Aldi liefert“ eingeben und den bereits bezahlten Artikel zu sich nach Hause liefern lassen. Der Lieferservice wird von „Aldi liefert“ übernommen.

Dabei spielt es auch keine Rolle mehr, dass Kunden im Gebiet von Aldi Nord leben, denn der Service liefert die bestellte Ware in ganz Deutschland aus. Damit kann man die Aufteilung von Deutschland in Aldi Süd und Aldi Nord überwinden und mit etwas Glück und Zufall an Produkte kommen, die so nicht immer bei jedem Aldi im Sortiment zu finden sind.

