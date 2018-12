Aldi Nord droht Fiasko - jetzt macht noch eine Sache Hoffnung

Der Discounter Aldi ist dabei, sein Filialnetz mit Milliardenaufwand zu modernisieren. Doch dabei läuft nicht alles so glatt wie erhofft. Nun muss der neue Konzernchef gegensteuern.

Essen - Der Discounter Aldi Nord: Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Egal ob in Deutschland, Frankreich oder Polen - in immer mehr Ecken der Welt finden sich die Filialen des Billiganbieters. Doch ausgerechnet auf dem Heimatmarkt gerät die Verkaufsmaschine jetzt ins Stottern. Erstmals in seiner mehr als 50-jährigen Firmengeschichte wird der Discounter 2018 in der Bundesrepublik rote Zahlen schreiben, wie ein Aldi-Sprecher am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten die „Lebensmittel Zeitung“ und das „Manager Magazin“ darüber berichtet.

Eigentlich sollte 2018 ein Erfolgsjahr für Aldi Nord werden. Der Handelsriese hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, seine lange vernachlässigten Filialen im großen Stil zu modernisieren. Mit dem Investitionsprogramm „Aniko“ (Aldi Nord Instore Konzept) sollten sie heller, freundlicher und großzügiger werden. Weg vom kargen Neonlicht und den Holzpaletten der Vergangenheit - hin zu einer gemütlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr frischem Obst und Gemüse sowie einer großen Auswahl an Backwaren, hieß die Devise. Eine Milliarde Euro wollte sich der Billiganbieter das europaweit kosten lassen.

Aldi: Kenner glauben an Überforderung der Mitarbeiter

Der Discounter erhoffte sich davon aufgrund der Erfahrungen in Testfilialen kräftige Umsatzzuwächse. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Trotz der guten Konjunktur und der hohen Investitionen wird Aldi Nord nach eigenen Angaben in diesem Jahr im deutschen Geschäft lediglich ein bescheidenes Umsatzplus von rund einem Prozent erzielen. Damit dürften die Essener deutlich hinter den Konkurrenten herhinken.

Für die schwache Umsatzentwicklung machen Kenner der Vorgänge nicht nur die Tatsache verantwortlich, dass Woche für Woche gut 40 Filialen wegen der notwendigen Umbauarbeiten geschlossen waren und ihr Umsatz ausfiel. Wichtiger war vielleicht noch, dass der Umgang mit dem neuen Ladenkonzept viele im Unternehmen erst einmal überforderte. Es habe unter anderem Probleme bei der Warenverfügbarkeit und bei der Personaleinteilung gegeben, was das Geschäft spürbar beeinträchtigt habe, hieß es.

Aldi: Hufnagel muss nun Probleme in den Griff bekommen

Die Schwierigkeiten waren wohl auch ein Grund für den überraschenden Abgang von Aldi-Nord-Chef Marc Heußinger im Herbst dieses Jahres. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, wurde Heußinger innerhalb des Unternehmens und von den Eigentümerfamilien vorgeworfen, er setze das Modernisierungsprogramm nicht schnell genug um.

Sein Nachfolger Torsten Hufnagel, der als Erfinder von „Aniko“ gilt, muss nun die Probleme in den Griff bekommen. Dabei geht es nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass das teure Modernisierungsprogramm doch noch die hohen Erwartungen erfüllt. Auch andere Baustellen muss Hufnagel angehen. So will Aldi Nord bei der Auslandsexpansion Gas geben. Gleichzeitig sollen die Einkaufsorganisation und die Managementstruktur verbessert werden.

Aldi: Eines macht Hoffnung - die Filialen im Ausland

„Es gibt kein Sparprogramm. Es gibt keinen Personalabbau, sondern ganz im Gegenteil eine radikale Modernisierung“, kündigte der Unternehmenssprecher an. Doch werde auch 2019 wohl noch einmal ein schwieriges Jahr für das Unternehmen.

An Geld soll es bei dem Umbau nicht mangeln. „Die Investitionen werden sowohl aus dem Cashflow und den Rücklagen getätigt, als auch durch Gesellschaftereinlagen sichergestellt“, betonte der Unternehmenssprecher.

Und natürlich hilft auch, dass in anderen Teilen des internationalen Aldi-Nord-Reichs die Geschäfte derzeit deutlich besser laufen als in Deutschland. In diesem Jahr werden die Gewinne der Auslandstöchter nach Unternehmensangaben dafür sorgen, dass Aldi Nord als Ganzes trotz der Verluste in zweistelliger Millionenhöhe in Deutschland nicht in die roten Zahlen rutscht.

dpa