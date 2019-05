Achtung Gesundheitsgefahr: Aldi ruft diesen beliebten Snack zurück 

Rückruf: Aldi warnt vor dem Verzehr einer Naschware, die vor allem bei jungen Leuten beliebt ist. Der Verzehr kann zu Vergiftungen führen.

Aldi Nord ruft ein beliebtes Naschprodukt zurück. Dabei handelt es sich um zwei Sorten des „GutBio Studentenfutter, 250g“ des Unternehmens „Dry Top NV“. In dem Produkt wurde ein erhöhter Gehalt eines gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzgiftes nachgewiesen.

Aldi-Rückruf von Studentenfutter - Produkt vor allem bei jungen Leuten beliebt

In einer Mitteilung von Aldi Nord heißt es: „In einer Probe wurde ein erhöhter Gehalt an Ochratoxin A nachgewiesen. Ochratoxine sind Schimmelpilzgifte und können Nierenerkrankungen verursachen. Diese Ware sollte vorsorglich nicht mehr verzehrt werden“.

Von dem Rückruf betroffen sind die Produkte:

Studentenfutter mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.08.2019 bis 05.09.2019.

Nuss-Frucht-Mischung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.08.2019 bis 08.09.2019.

Rückruf bei Aldi für Studentenfutter - Kunden sollen Produkt zurückbringen

Aldi Nord gibt an, dass die betroffene Ware ausschließlich in Nortorf, Radevormwald, Salzgitter, Seefeld (Werneuchen) und Werl gehandelt wurde. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten der betroffenen Produkte sind nicht betroffen. Kunden, die die Artikel gekauft haben, werden gebeten, diese in einer Filiale von Aldi Nord zurückzubringen. Der Kaufpreis wird dabei erstattet. Übrigens: Falls Sie sich für einen Job bei Aldi interessieren, werden Sie wohl über das Einstiegsgehalt bei dem Discounter überrascht sein.

