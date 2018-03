Diese Neuerung erwartet Aldi-Kunden im April

Aldi Süd hat ab Mitte April eine Neuerung im Programm. Es geht dabei jedoch nicht um ein Lebensmittel, der Discounter hat etwas anderes geplant.

Neuerung bei Aldi Süd: Der Discounter will eine eigene Modekollektion anbieten. Entworfen hat sie der Düsseldorfer Designer Steffen Schraut. Neben Damenmode verkauft Aldi nun erstmals im Rahmen einer limitierten Designer-Kollektion auch Herren- und Sportswear, d.h. die Stückzahl ist begrenzt. Verkaufsstart ist der 9. April.

„Das Besondere ist, dass hier nicht nur eine Modekollektion, sondern ein stilistisches Gesamtkonzept entstanden ist“, wird Steffen Schraut auf der Aldi-Homepage zitiert.

Kollektion für Damen und Herren bei Aldi

Die Kollektion soll dabei Ober- und Unterbekleidung umfassen. „Es gibt T-Shirts, Blusen - hier ist vor allem Off-Shoulder ein großes Thema -, aber auch knackige Jeans und schöne Kleider“, so Schraut. Die Kleider hätten dabei einen besonderen Kniff: Dabei „sprechen wir von sogenannter Kofferware, also Teilen, die nicht gebügelt werden müssen.“

Verkauft werden sollen die Teile zwischen 7,99 Euro und 29.99 Euro. Sämtliche Filialen von Aldi Süd in Deutschland und der Schweiz sowie Hofer in Österreich und Slowenien werden die Kollektion in ihr Sortiment aufnehmen.

fmü

Rubriklistenbild: © dpa / Bernd Thissen