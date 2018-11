Aldi mit spektakulärem Testlauf - sehen die Läden bald ganz anders aus?

Schon seit zwei Jahren passt Aldi Süd seine Filialen an das neue Konzept "Filiale der Zukunft" an. Jetzt steht schon wieder ein neuer Umbau an.

Mülheim - Aldi Süd will weg vom Billig-Image. Seit 2016 gestaltet das Unternehmen seine Filialen um und macht sie moderner. Obwohl die Umbauarbeiten noch nicht einmal in allen Läden abgeschlossen sind, testet der Discounter schon wieder an zehn Standorten neue Konzepte aus.

Bei einer dieser Testfilialen, in Germering bei München, erinnert das Ladendesign an das von Aldi Italien. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung. Die neuen Läden haben eine veränderte Deckenbeleuchtung, neue Farben an den Wänden und einen grauen Fliesenboden.

„Wir bauen auf der Erfahrung der internationalen Kollegen auf und prüfen, inwiefern sich Best-Practice-Beispiele auch auf den deutschen Markt umsetzen lassen", teilt die Pressestelle von Aldi Süd mit. Das Design soll, so der Plan, wärmer und übersichtlicher wirken. Die Kunden sollen sich besser orientieren können.

Aldi Süd: Neue Anordnung der Produkte wird getestet

Aber nicht nur das Design soll geändert werden. Der Discounter testet neue Dienstleistungen, überprüft das Einkaufsverhalten der Kunden und die Anordnung der Produkte.

Die Gemüseregale stehen seit der vorangegangenen Modernisierung in den Märkten von Aldi Süd hinten in der Nähe des Weinsortiments. In den Testläden finden sich die Obst- und Gemüse-Bereiche nun wieder im Kassenbereich. Auch die Kühltheke mit Fleischprodukten ist wieder vorne im Markt zu finden.

Aldi Süd: Neuerungen an der Brottheke

Bei der Brottheke soll sich auch einiges ändern. Aldi will das Brot-Geschäft ausbauen. Die Backautomaten werden verschwinden. Zur Zeit gibt nur es 20 Brotprodukte. In Zukunft soll es bei Aldi Süd 50 verschiedene Brote und Brötchen geben.

Aldi Süd will wachsen

Der Hintergrund: Aldi Süd will weiter wachsen - trotz des hart umkämpften Lebensmittel-Marktes in Deutschland. Deshalb gibt es die neuen Testfilialen. Der Discounter prüft regelmäßig, wie die neuen Konzepte und Anordnungen bei den Kunden ankommen. Dafür zählen sie den Umsatz pro Kassenbon.

