Warum heißt Aldi in Österreich eigentlich anders? 

Beim Aldi-Konzern unterscheidet man hierzulande nur in Aldi Nord und Aldi Süd. In Österreich tanzt der Discounter mit dem Namen Hofer aus der Reihe - nun ist klar, warum er im Nachbarland anders heißt.

Mülheim/Essen - Aldi ist in ganz Deutschland bekannt. Aber der Discounter-Gigant spaltete sich bereits 1961 entlang des „Aldi-Äquators“, der quer durch das Ruhrgebiet verläuft, in Aldi Nord und Aldi Süd. Damals teilten die Brüder Karl und Theo Albrecht die bis dato gemeinsam geführte Albrecht KG auf.

Mittlerweile ist Aldi auch im Ausland mit zahlreichen Filialen vertreten. Die Unterteilung in Nord- und Südvariante wurde im Ausland strikt beibehalten. So gibt es zum Beispiel in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden nur Aldi Nord. Aldi Süd ist dagegen unter anderem in Australien, Irland, Italien, Österreich, Großbritannien und den USA zu finden.

In Österreich heißen Aldi-Filialen Hofer

Ein Land tanzt allerdings, zumindest was den Namen betrifft, völlig aus der Reihe. In Österreich heißt der Aldi-Konzern Hofer. Wie chip.de berichtet, hat das zwei Gründe: Zum einen war der Name Aldi Ende der 1960er Jahre, als der deutsche Konzern nach Österreich expandierte, bereits geschützt. Der „Adel Lebensmittel Diskont“ hatte sich den Namen gesichert.

Zum anderen übernahm Aldi im Zuge der Expansion den österreichischen Konzern Hofer, der einige Jahre zuvor von Helmut Hofer gegründet worden war.

Da sich die Hofer-Filialen bei den Österreichern bereits erfolgreich etabliert hatten, entschied der deutsche Discounter-Gigant kurzerhand, in der österreichischen Variante bei der altbewährten Bezeichnung Hofer zu bleiben. Und auch im Nachbarland Slowenien setzte sich die Bezeichnung Hofer für Aldi-Filialen durch.

