Steaks und Datenhacker

Ich habe einen Freund verloren. Er berichtete mir stolz von seinem neuen Sprachassistenten Alexa. Einfach toll, begeisterte er sich. Von Michael Eschenauer

Per Sprachbefehl könne er die Beleuchtung bedienen, die Rollläden schließen, den Fernseher anstellen und die Lautstärke der Musikanlage verändern. Als ich fragte, ob in seiner Familie jemand an Schüttellähmung leide und auf derartige Hilfsmittel angewiesen sei, war das Gespräch zu Ende.

Schon klar: Ich bin der Spielverderber, der „Last Man Standing“. Die Verkaufszahlen von Alexa werden trotzdem ungebremst in die Höhe gehen, die Begeisterung der Verbraucher wird sich nicht bremsen lassen. Man wird uns so mit Werbung vollballern, bis wir glauben, ohne Alexa sei ein Leben zwar möglich, aber ohne Sinn.

Bei der Bedienung komplizierter Geräte und eben als Hilfen für behinderte Menschen sind die Vorteile der per Sprach-Kommando zu weckenden guten Geister unbestreitbar. Grafische Benutzeroberflächen und Touchscreens haben in der Tat die Bedienung der Rechner immens erleichtert. Aber was habe ich von einem Küchenherd, der ein scharf gesprochenes Kommando „Grillfunktion, Oberhitze Stufe 3 für 7 Minuten“ braucht, um mir mein Toast Hawaii zu überbacken, während er mir gleichzeitig die Zeitung vorliest? Wobei das Risiko besteht, dass er’s verbockt, weil er wegen eines Beziehungsproblems mit dem ebenfalls vernetzten Eierkocher zur Zeit mental etwas durch den Wind ist.

Wird die Zukunft der Menschheit eine ohne „Handwerk“ sein, weil uns die Welt auf Zuruf gehorcht? Lassen wir uns einmal mehr ein „überlebenswichtiges“ Bedürfnis aufschwätzen? Haben wir uns durch das Vordringen der digitalen Welt nicht schon ausreichend weit von jener Sphäre entfernt, die Realität genannt wurde und die wir noch verstanden? Haben wir das Denken abgeschaltet zugunsten eines pawlowischen „Oh, das ist neu. Ich will es haben, haben, haben...“?

Woody Allen wird der Satz zugeschrieben: „Ich hasse die Realität. Aber es ist der einzige Ort, an dem man ein gutes Steak bekommt“. Doch hier geht es nicht nur um Philosophie. Es geht auch um Privatsphäre, Datenschutz, die Problematik der oft schwach gegen Hackerangriffe gesicherten Endgeräte und die Tatsache, dass die Internetkonzerne über die Datenstaubsauber Alexa und Co. unser Leben durchleuchten und es anschließend verkaufen. Je besser die Geräte sind, umso mehr private Daten brauchen sie. Das macht uns immer verletzbarer. Denn das Netz, die Cloud, vergisst nie – und Datenschutz ist immer nur so gut wie der Staat, der ihn gewährt.

Wir sollten weniger naiv sein.

