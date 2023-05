Milliardenklage gegen Apple: Geheime Software soll iPhones drosseln – Schadenersatz gefordert

Von: Amy Walker

Vor einem Jahr reichte ein britischer Verbraucherschützer eine Milliardenklage gegen Apple ein. Der Vorwurf: iPhones werden heimlich gedrosselt. Jetzt beginnt die Anhörung im Verfahren.

London – In Großbritannien beginnt gerade ein Milliarden-Verfahren gegen Apple. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, eine geheime Software in iPhones installiert zu haben, das die Smartphones drosselt. Der Verbraucherschützer Justin Gutmann reichte im Sommer 2022 eine Sammelklage für „Millionen iPhone-Nutzer im Vereinigten Königreich ein, die Schadenersatz für Apples Handeln erhalten werden“, so Gutmann im vergangenen Jahr. Am 2. Mai 2023 begann die öffentliche Anhörung in dem Fall.

Gutmann: Apple hat iPhones absichtlich langsamer gemacht

Gutmann hat die Schadenersatzklage im Namen von 25 Millionen Menschen in Großbritannien eingereicht. Bei einem Erfolg würde das Unternehmen sich mutmaßlich auch in anderen Ländern auf Klagen einstellen müssen.

Apple wird vorgeworfen, absichtlich eine Software bei iPhones installiert zu haben, die die Smartphones drosselt, um zu verschleiern, dass die Batterien überlastet und veraltet waren. Die Überlastung kam demnach durch die Installation neuer Betriebssysteme bei älteren iPhones, sodass die Smartphones herunterfahren mussten. Der Klage zufolge wurde die Leistung der Handys auf bis zu 58 Prozent gedrosselt – die Smartphones wurden also wesentlich langsamer gemacht.

Eine junge Frau hält ein iPhone von Apple in der Hand. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Batterien in iPhones hätten ausgetauscht werden müssen

Gutmann sagte im vergangenen Jahr bei der Einreichung der Schadenersatzklage, dass Apple stattdessen den Kunden hätte mitteilen müssen, dass die Batterien mit neueren Betriebssystemen nicht kompatibel waren und Kunden entweder Ersatz oder Geld anbieten müssen. Stattdessen habe das Unternehmen unehrlich gehandelt und seine Marktdominanz missbraucht.

Apple weist die Vorwürfe zurück. Es habe keinerlei Probleme mit den Batterien der iPhones gegeben, so die Anwälte für den Tech-Giganten.

Die öffentliche Anhörung findet nun vom 2. Mai bis voraussichtlich 4. Mai 2023 statt. Am Ende wird entschieden, ob der Fall vor Gericht gehen wird.