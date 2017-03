Apple-Online-Store Dienstag offline: iPad-Produkte ohne Keynote?

Cupertino/München - Verzichtet Apple dieses Mal auf eine Keynote, um neue Produkte vorzustellen? Der Online-Store des Apple ist derzeit nicht erreichbar.

„Wir haben etwas Besonders für dich und wir können es kaum erwarten, Dir es zu zeigen. Bitte komme bald wieder.“ Das lesen derzeit alle Apple-Mitglieder, die im Online-Store etwas einkaufen wollen. Doch was könnte das Besondere sein?

In den vergangenen Jahren hat Apple bei neuen Produkten eine pompöse Keynote abgehalten. Doch das ging zuletzt meist daneben. Statt großartiger innovativer Technik gab es nur kleine Neuerungen, wie zum Beispiel im vergangenen Oktober, als die MacBooks beim neuen Pro-Modell nur eine Touch-Leiste bekamen. Auf Facebook und Twitter waren die Fans über die viel zu groß aufgeblasenen Vorstellungen enttäuscht von den präsentierten Produkten.

Apple Online-Store über fünf Stunden offline

Der Konzern scheint daraus gelernt zu haben und bereitet offenbar still und heimlich die nächste Produktauffrischung vor. iPad und iPhone SE wären dran für Updates. Und schon am heutigen Dienstag könnte es so weit sein.

Wie das gut informierte Blog AppleInsider berichtet, stellt Apple am Dienstagmorgen Ortszeit den Store für sechs Stunden ab. Von 3 Uhr bis 8.30 Uhr Ostküstenzeit, also seit 8 Uhr bis 13.30 Uhr unserer Zeit, können Mitglieder keine Musik oder Apps kaufen.

Pünktlich eine Stunde vor Handelseröffnung an der Wall Street könnte der IT-Konzern eine Pressemitteilung versenden. Zumindest war das zuletzt häufig so. Auch der Wochentag spricht dafür: In der Vergangenheit hat Apple fast ausschließlich an Dienstagen Neuigkeiten vorgestellt.

Neue Apple-Produkte am Dienstag bekannt?

Doch was steht an? Das Blog vermutet, dass die iPads einen Relaunch vertragen können. Denn die Tablets zählen nur noch zur viertumsatzstärksten Produktsparte von Apple - hinter der Mac-Unit und der iTunes Division. Analysten rechnen mit einer stärkeren Verschiebung in Richtung der 2015/16 eingeführten Pro-Modelle. Die größere Version (12,9 Zoll) könnte in zweiter Generation auf den Markt kommen, das 9,7 Zoll iPad Pro soll nach einer Generalüberholung der Einfassung auf eine Bildschirmgröße von 10,5 Zoll anwachsen.

Dass Apple eine völlig neue Reihe von iPads vorstellt, ist extrem unwahrscheinlich. Der Technikpionier verbreitete solche Neuigkeiten in der Vergangenheit in groß vorab angekündigten Keynotes. Unklar ist jedoch, wie Apple mit der unübersichtlichen iPad-Reihe um die Modelle „Air“ und „mini“ umgehen wird. Erneuert der Konzern die Produkte oder werden sie bereinigt? Die Gerüchtelage ist völlig offen.

Ebenso offen ist, wie es mit dem iPhone SE weiter geht. Gibt es eine kleine Auffrischung für das im vergangenen Jahr neu aufgelegte Smartphone? Derzeit gilt als wahrscheinlich, dass sich beim iPhone SE das Speichervolumen auf 128 GB verdoppeln soll. Ein technisches Upgrade, wie zum Beispiel ein neuer Prozessor, würde viele überraschen.

