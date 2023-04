Banken-Beben: G7 sieht Risiken für Finanzstabilität

Von: Robert Wallenhauer

Im März hat ein Banken-Beben in den USA und Europa die Börsen erschüttert. Die führenden Industrienationen (G7) sehen noch keinen Grund zur Entwarnung - im Gegenteil.

Washington - Die Stabilität des Finanzsystems ist durch die jüngsten Turbulenzen in der Bankenbranche in den Fokus der sieben führenden Industrienationen (G7) geraten. Die angespannte Situation auf den Finanzmärkten hätte die Unsicherheit beim wirtschaftlichen Ausblick noch unterstrichen, hieß es am Mittwoch in der Abschlusserklärung des G7-Treffens in Washington.

Credit Suisse: Wurde nach finanziellen Turbulenzen an Konkurrenten UBS verkauft. © Ennio Leanza/dpa

Das gesamte System sei aber durch Reformen seit der globalen Finanzkrise von 2008 robuster geworden. Auch die Zusammenbrüche von zwei US-Regionalbanken und der Credit Suisse in der Schweiz gingen die G7-Staaten nicht namentlich oder im Detail ein. Auch die Aktienkurse der Deutschen Bank oder der Commerzbank brachen kurzzeitig ein. Die G7 betonte, die Lage genau beobachten zu wollen und bei Bedarf einzuschreiten.

G7 begrüßt IWF-Hilfspaket für die Ukraine

Das ist die G7 Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein Zusammenschluss der wichtigsten, demokratischen Industrienationen der Welt. Die G7 wurde erstmals 1975 als G6 gegründet. Die Gründungsmitglieder waren: USA, Japan, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien. Die Gruppe wollte mit regelmäßigen Treffen die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Koordination fördern. Kanada trat 1976 als siebtes Mitglied bei. 1998 kam Russland zur G8 hinzu, musste 2014 nach der Annexion der Krim jedoch wieder austreten.

Die führenden westlichen Industrieländer begrüßten das zuletzt vereinbarte Hilfspaket des Internationalen Währungsfonds für die Ukraine. Der IWF stellt dem von Russland angegriffenen Staat 15,6 Milliarden Dollar zur Verfügung. Damit soll die Regierung in Kiew handlungsfähig bleiben und zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut werden.

Eine wichtige Rolle bei den G7-Beratungen spielten auch die internationalen Lieferketten, die während der Corona-Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine immer wieder rissen. Hier müsse es mehr Diversifizierung geben, beispielsweise bei erneuerbaren Energien, um eine sichere Energieversorgung dauerhaft zu gewährleisten. Schwellen- und Entwicklungsländer sollten dabei stärker eingebunden werden. Derzeit sind viele europäische Staaten bei Energie noch stark abhängig von Russland, bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten von China. (rtr/row)