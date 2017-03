Kommentar zur gescheiterten Börsenfusion

Die Entscheidung der EU-Kommission, die Börsenfusion zu verbieten, ist konsequent und wenig überraschend. Von Achim Lederle

Vordergründig war die London Stock Exchange (LSE) nicht bereit, eine wichtige Bedingung der Kommission für den Zusammenschluss zu erfüllen – nämlich die Mehrheit an der italienischen Handelsplattform MTS aufzugeben. So blieb der Kommission gar nichts anderes übrig, als den Deal zu untersagen. Bei genauerer Betrachtung hat jedoch die LSE die Fusion bewusst an die Wand gefahren. Und dies wiederum dürfte wesentlich an der Person Carsten Kengeters liegen. Er war für die Briten als Chef der geeinten Börse untragbar.

Zur Erinnerung: Seit Februar wird gegen Kengeter wegen des Verdachts auf Insiderhandel ermittelt. Auch wenn eine Schuld nicht erwiesen ist, sorgte alleine dieser Vorwurf für massive Verstörung in London.Hinzu kam weiterer Gegenwind vom Kontinent: Das Land Hessen wollte nach der Brexit-Entscheidung Großbritanniens unbedingt den Börsensitz von London nach Frankfurt verlegt wissen. Da die hessische Börsenaufsicht dem Deal ebenfalls hätte zustimmen müssen, wäre er wahrscheinlich auch von dieser Seite gescheitert. Nun hat aber die EU-Kommission bereits den Schlussstrich gezogen – nach der bewussten Provokation der LSE.

Für Carsten Kengeter, der die Fusion einst als „gottgewollt“ bezeichnet hat, dürfte das Aus für die Fusion auch sein Aus als Frankfurter Börsenchef bedeuten. Zu sehr hat er den Erfolg an seine Person geknüpft – und muss deshalb aus dem Misserfolg Konsequenzen ziehen. Sein Scheitern hat indes fast tragische Züge: Hat er doch bei der Deutschen Börse den Turnaround geschafft und den Gewinn 2016 um 14 Prozent auf satte 811 Millionen Euro steigern können. Sein trotziges Bekenntnis bereits vor einigen Wochen, dass man auch gut alleine ohne die LSE klar kommen könne, stimmt sicherlich. Nur dürfte Kengeter dies als Börsenchef nicht mehr erleben – die für sein Großprojekt.

