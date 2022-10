Bundesrechnungshof: Bürgergeld könnte zu massivem Missbrauch führen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Hohe Vermögensfreigrenzen und zusätzliche Kosten für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler: Der Bundesrechnungshof kritisiert Fehlanreize durch das Bürgergeld.

Frankfurt – Der Bundesrechnungshof kritisiert Medienberichten zufolge die hohen Vermögensfreigrenzen beim geplanten Bürgergeld und die zusätzlichen Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Prüferinnen und Prüfer warnten unter anderem vor massiven Fehlanreizen, die zu Missbrauch führen könnten, berichtete zunächst das Handelsblatt unter Berufung auf ein Gutachten des Rechnungshofes.

Einige Änderungen seien zwar grundsätzlich begrüßenswert, heiße es in dem Gutachten des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Andere Änderungen am Hartz-4-System könnten sich „jedoch als kontraproduktiv erweisen und zu vermeidbaren finanziellen Risiken für den Bundeshaushalt führen“.

Der Bundesrechnungshof äußert Bedenken zum Bürgergeld. © Christoph Hardt/imago-images

Bundesrechnungshof befürchtet Missbrauch bei Bürgergeld

Anstoß nehmen die Rechnungsprüferinnen und -prüfer insbesondere an den geplanten Grenzen, unterhalb derer das Vermögen von Bürgergeld-Beziehenden während einer Übergangszeit von zwei Jahren nicht angetastet werden soll, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Jede leistungsberechtigte Person dürfe demnach 60.000 Euro besitzen, jede weitere Person im Haushalt 30.000 Euro. Das Wohneigentum solle zudem nicht angetastet werden.

Hartz-4-Regelsätze Geplante Bürgergeld-Regelsätze Alleinstehende / Alleinerziehende 449 Euro 502 Euro Volljährige Partner 404 Euro 451 Euro Kinder zwischen 14 und 17 Jahren 376 Euro 420 Euro Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 311 Euro 348 Euro Kinder unter 6 Jahren 285 Euro 318 Euro

Die Übergangszeit von zwei Jahren, nach der Vermögen auch unterhalb der 60.000-Euro-Grenze angerechnet und die Angemessenheit der Wohnung überprüft wird, sei den Rechnungsprüferinnen und -prüfer nach zu lang, berichtete SZ weiter. Kritisch sehe der Bundesrechnungshof auch, dass Menschen, die Bürgergeld beantragen, keine detaillierten Angaben zu ihrem Vermögen machen müssten. Stattdessen müssten sie lediglich erklären, nicht mehr Geld als erlaubt zu besitzen. Dies eröffne „Mitnahme- und Missbrauchsmöglichkeiten“. (cas)