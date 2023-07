Dank SUV-Boom: Porsche verkauft deutlich mehr Autos

Von: Yannik Lurz

Im ersten Halbjahr 2023 hat Porsche seinen Absatz weltweit gesteigert. Insbesondere SUV-Modelle sind gefragt.

Stuttgart – Der Autobauer Porsche hat im ersten Halbjahr mit 167.354 Fahrzeugen 15 Prozent mehr ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz legte demnach weltweit zu – auch in Deutschland.

Wertorientiertes Wachstum steht für Porsche an erster Stelle.

Porsche verkauft mehr Autos – auch in China

Dabei legte der Absatz im größten Einzelmarkt China bei einem „herausfordernden Marktumfeld“ um acht Prozent auf knapp 44.000 Einheiten zu, wie Porsche am Mittwoch mitteilte. In Europa (ohne Deutschland) stiegen die Verkäufe um 23 Prozent auf 36.574 Autos. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge im ersten Halbjahr um gut 24 Prozent, in Nordamerika um rund 12 Prozent „Nach den ersten sechs Monaten können wir mit unserem Auslieferungsergebnis zufrieden sein“, sagte Vertriebschef Detlev von Platen.

Insbesondere für China streben wir eine ausgewogene Balance von Angebot und Nachfrage im Sinne unserer Luxuspositionierung an.

SUVs weiterhin am beliebtesten

Besonders beliebt sind bei den Kundinnen und Kunden des Sportwagenbauers die SUV-Modelle: Vom Kompakt-SUV Macan verkaufte Porsche 26 Prozent mehr, beim Cayenne ging es 12 Prozent nach oben. Hoch im Kurs stand auch das Sportwagen-Modell 911 mit einem Verkaufsplus von 21 Prozent. Das Modell feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum.

Porsche steigert seinen Absatz deutlich. Vor allem die SUVs, wie der Macan, treiben die Verkäufe nach oben. © -

Der vollelektrische Taycan indes verkaufte sich schwächer, mit einem Minus von 5 Prozent auf 17.991 Wagen. Der Grund hierfür sei gewesen, dass der Taycan stärker als andere Baureihen von einer mangelnden Teileverfügbarkeit betroffen sei, hieß es.

Auch weitere Modelle trugen zum Absatzplus bei. Die Luxuslimousine Panamera etwa wurde 17.565 Mal ausgeliefert (plus 13 Prozent), die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman gingen 11.035 Mal über den metaphorischen Tresen (plus 13 Prozent). (dpa, reuters, yalu)