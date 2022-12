Verfassungsgericht erlaubt gemeinsame Schulden für EU-Coronafonds

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die EU-Kommission macht zum ersten Mal Milliardenschulden, um Mitgliedstaaten in der Coronapandemie zu helfen. Das Bundesverfassungsgericht hat das jetzt abgesegnet.

Karlsruhe - Deutschland darf sich am milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der EU beteiligen. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgericht wies am Dienstag in Karlsruhe zwei Verfassungsbeschwerden dagegen zurück. Mehr in Kürze. (utz)