Coronavirus: Fleischfabrikant Tönnies warnt Heil vor Abschaffung von Werkverträgen 

Update vom 20. Mai, 08.19 Uhr: Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Subunternehmern und Sammelunterkünften stark in der Kritik - und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte schärfere Regeln für die Branche angekündigt und eine Abschaffung von Werkverträgen und höhere Bußgelder angedeutet.

Der Fleischfabrikant und Aufsichtsratschef des Bundesligisten FC Schalke 04, Clemens Tönnies, pflichtet ihm nicht bei - er warnt vor der Abschaffung von Werkverträgen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben des Unternehmers an Heil. „Ein generelles Verbot von Werkverträgen in der Fleischwirtschaft hätte massive, strukturell-negative Veränderungen für die Agrarwirtschaft zur Folge“, argumentiert Tönnies den Angaben zufolge darin.

Der Fleischverband legte unterdessen ein Fünf-Punkte-Programm für Verbesserungen vor und warnte davor, Werksverträge zu verbieten. Die dpa berichtet indes, dass ab dem kommenden Jahr Werkverträge in der Fleischindustrie weitgehend verboten werden sollen, und beruft sich dabei auf einen Entwurf, der an diesem Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden soll.

Coronavirus: Fleischerei nimmt nach Corona-Skandal Betrieb wieder auf

Update vom 18. Mai, 19.50 Uhr: Eine Woche hat die Zwangspause gedauert, nachdem beim Unternehmen Westfleisch im münsterländischen Coesfeld reihenweise Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden sind. Nun soll am Dienstag der Betrieb testweise wieder starten. Im ersten Schritt würden aber noch keine Schweine geschlachtet, heißt es. Zusammen mit den Überwachungsbehörden würde der Betrieb stufenweise wieder hochgefahren. Am Mittwoch sollen dann die ersten 1500 Schweine in einer zweiten Testphase geschlachtet werden.

Bis Ende vergangener Woche lagen in Coesfeld knapp 270 positive Coronavirus-Tests bei rund 1200 Mitarbeitern vor. Die hohe Zahl hatte dazu geführt, dass im Kreis die Lockerungen erst mit einer Woche Verspätung gültig wurden.

Corona-Krise: Opel-Werk in Kaiserslautern produziert wieder

Update vom 18. Mai, 18 Uhr: Zwei Monate standen die Opel-Werke in Kaiserslautern wegen des Coronavirus praktisch still. Nun fährt Opel die Produktion schrittweise wieder hoch. „Auch in Rüsselsheim und Eisenach bereiten wir uns wieder schrittweise auf den Wiederanlauf vor, der dann ebenfalls sehr zeitnahe erfolgen wird“, schrieb Opel-Chef Michael Lohscheller.

Die Nachfrage werde allerdings den Takt vorgeben. „Wir werden keine teuren, zusätzlichen Bestände aufbauen, sondern sehr präzise und zielgerichtet steuern, um unser Geschäft zu sichern.“ Im April war der Absatz coronabedingt um bis zu 90 Prozent eingebrochen.

Coronavirus: Justizminister warnt vor neuen Betrugsmaschen und Pishing-Attacken

Update vom 17. Mai, 16.26 Uhr: Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) warnte am Sonntag in München vor neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Online gebe es verstärkt so genannte Phishing-Attacken, bei denen - etwa bei der Bestellung von Fake-Impfstoffen - Daten abgegriffen werden. Auch offline habe man bereits Fälle registriert, in denen sich Betrüger an Haustüren fälschlicherweise als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgaben.

Nach Albert Füracker (CSU), Finanzminister in Bayern lehnt nun auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den von Olaf Scholz (SPD) getätigten Vorschlag eines Milliarden-Schutzschirms für Gemeinden ab. Der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg wirft Scholz vor, im Zuge der Coronakrise ein "altes Konzept zur Übernahme der kommunalen Altschulden durchzusetzen, das vorher keine Chance auf Umsetzung hatte".

Im Kern dreht sich der Streit um eine Entlastung von Altschulden in Gemeinden, die aber nach dem Konzept solidarisch über die Bundesländer getragen werden müssten. Der deutsche Städte- und Gemeindetag begrüßte den Vorschlag.

Coronavirus: Bayern lehnt Schutzschirm für Gemeinden ab

Update vom 16. Mai, 17.56 Uhr: Bayern lehnt die Pläne des Bundesfinanzministeriums zu einem Milliarden-Schutzschirm für die wegen der Coronavirus-Krise in Not geratenen Kommunen ab. Der Vorschlag sieht vor, die Länder an der Finanzierung zur Hälfte zu beteiligen. „Die Vorschläge von Bundesminister Scholz wird Bayern keinesfalls mitmachen“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wenn der Bund den Kommunen helfen möchte, darf er das gern tun - eine Zwangsverpflichtung der Länder nach den Regeln des Bundes ohne Absprache ist aber eine Unverschämtheit.“

Hilfe des Bundes in der Corona-Krise sei wünschenswert, „aber nur mit klarer Abstimmung mit den Ländern und ohne Koppelung an Altschuldentilgung“. Bayern stehe fest an der Seite seiner Kommunen und werde ihnen in der Krise helfen. „Wir ziehen zwei Milliarden Euro Zahlung an die Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich vor, um schnell und effektiv zu helfen“, sagte Füracker.

In der Corona-Krise will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen milliardenschweren Schutzschirm für Kommunen aufspannen und das drängende Altschuldenproblem gleich mitlösen. Ein Konzeptpapier aus seinem Ministerium sieht dazu ein Hilfspaket von bis zu 57 Milliarden Euro vor, das Bund und Länder jeweils zur Hälfte stemmen sollen. „Ich habe angekündigt, dass ich dazu Vorschläge machen will. Ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt sie zu diskutieren“, sagte Scholz dazu am Samstag in der SPD-Parteizentrale, dem Willi-Brandt-Haus. Es dürfe keine Zeit verloren werden.

Coronavirus: Weitere Hilfen gebilligt - Immobilienverband sieht gigantische Krise kommen

Ursprungsartikel vom 15. Mai:

Berlin - Die Politik arbeitet mit Hochdruck daran, der geschwächten Wirtschaft so gut wie möglich durch die Corona-Pandemie zu helfen. Der Bundesrat billigte am Freitag umfangreiche weitere Corona-Hilfen. Zudem kündigte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an, dass auch Künstler und Kulturschaffende vom geplanten Konjunkturprogramm gegen die Corona-Krise profitieren sollen.

Die Beschlüsse des Bundesrates ziehen diverse Neuerungen nach sich: Pflegebeschäftigte bekommen einen Bonus. Nach der aktualisierten Kurzarbeitergeld-Regelung werden künftig ab dem vierten Monat 70 Prozent des entgangenen Nettolohns gezahlt. Ab dem siebten Monat sind es 80 Prozent. Für Eltern erhöht sich die Leistung von 67 auf 77 Prozent. Für sie werden zugleich die Monate mit geschmälertem Gehalt bei der Berechnung des Elterngeldes weggelassen, auch der Plan, Lohnfortzahlungen zu stoppen, wurde zunächst gekippt.

Corona-Krise: Kurzarbeit ist bis zur Grenze des ursprünglichen Einkommens möglich

Die Kurzarbeit hat auf verschiedenste Weise für Diskussionen gesorgt. Nun dürfen Angestellte in Kurzarbeit ab 1. Mai bis Ende des Jahres soviel dazuverdienen, dass sie ihr volles Monatseinkommen erreichen. Allerdings darf die Bundesregierung bis 2021 die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes* von zwölf auf 24 Monate verlängern. Für Menschen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld sich in der Zeit vom 1. Mai 2020 bis zum 31. Dezember 2020 erschöpfen würde, wird die Anspruchsdauer um drei Monate verlängert. Auch Studenten und Wissenschaftler, die gerade promovieren oder habilitieren, bekommen Erleichterungen bei ihren Arbeitszeiten und denBafög-Regeln.

Auch dem Kultur- und Sportbetrieb kommt der Staat entgegen. Sie dürfen für Tickets, die vor dem 8. März verkauft wurden, Gutscheine ausstellen. Zusätzlich Hoffnung dürfte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) der Kulturbranche, insbesondere den Künstlern gemacht haben. Laut ihm sollen sie vom neuen Konjunkturprogramm profitieren.

„Das muss und wird Teil des Programms sein“, versprach Scholz. Kunst und Kultur seien für das Zusammenleben von allergrößter Bedeutung - ihre Arbeit müsse daher abgesichert werden. Details zum geplanten Konjunkturprogramm will Scholz aber erst Anfang Juni nennen. Er machte jedoch deutlich, dass es sich auch an Gastronomie, Hotels und Veranstalter richten soll. Wichtig sei, dass die Konjunkturhilfen zur richtigen Zeit, zeitlich befristet und zielgerichtet wirkten.

Video: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt Künstlern in der Corona-Krise Hilfen zu

Immobilienwirtschaft schlägt Alarm: „Anfang einer gigantischen Krise“

Inzwischen tun sich immer neue Löcher auf. Auch die Immobilienwirtschaft schlägt Alarm. „Wir stehen am Anfang einer gigantischen Krise“, sagte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), dem Spiegel. Einzelhändler hätten binnen eines Monats rund 30 Milliarden Euro Umsatz verloren und Eigentümer von Handelsimmobilien bis zu 70 Prozent der Mieterlöse eingebüßt.

Auch für Mai und Juni sei trotz der Wiederöffnung von Geschäften nur eine Teilzahlung zu erwarten. Keiner könne einen solchen Ausfall schadlos drei Monate durchhalten, sagte Mattner. Was demnächst leer stehe, sei in diesen Zeiten nur schwer wieder vermietbar. Die Fußgängerzonen füllten sich dem Verband zufolge nur langsam: Die Kundenfrequenz in den Innenstädten liege 50 bis 60 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Aufgrund der Corona-Krise will die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof nun drastische Konsequenzen ziehen. Eine Laufschuhkette muss sogar alle Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz schließen - was einem Politiker sauer aufstößt.

