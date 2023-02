Dawonia-Chef: „Wir überprüfen jedes Neubauprojekt“

Von: Sebastian Hölzle

Kran vor Neubauten: Wegen gestiegener Zinsen und höheren Baukosten sehen Experten eine noch größere Wohnungsnot auf Deutschland zukommen. © Monika Skolimowska/dpa

Zinsen und Baukosten steigen. Dawonia-Chef Claus Lehner und andere Wohnungsbau-Experten sehen höhere Mieten und eine große Wohnungsnot auf Deutschland zukommen.

München/Berlin – Das Wohnungsunternehmen Dawonia sieht das Maximum seiner Bautätigkeit erreicht. „Wegen gestiegener Zinsen, vieler neuer Belastungen und höherer Baukosten überprüfen wir gerade jedes geplante Neubauprojekt“, sagte Dawonia-Chef Claus Lehner dem Münchner Merkur (Mittwochsausgabe, 15. Februar). Den Aussagen zufolge baut die Dawonia aktuell Wohnungen auf insgesamt 44 Baustellen.

Deutschland steuert nach Lehners Einschätzung auf eine große Wohnungsnot zu. „Ich erwarte, dass in den kommenden Jahren trotz der hohen Nachfrage noch weniger neue Wohnungen gebaut werden. Die Zahl dürfte bei unter 200.000 im Jahr liegen“, sagte er.

Dawonia-Chef: Mieten werden weiter steigen

Spürbare Folgen sieht Dawonia-Chef Lehner vor allem auf dem Mietmarkt: „Die Mieten werden weiter steigen“, sagte der Dawonia-Chef. „In den Ballungsräumen sicherlich zwischen zwei und fünf Prozent im Jahr. Darüber freut sich niemand, wir auch nicht.“

Die aus der GBW Gruppe hervorgegangene Dawonia zählt mit rund 30.000 Wohnungen zu den größten Wohnungsunternehmen in München und Süddeutschland.

Wohnungsnot wird sich in Deutschland weiter zuspitzen

Auch der Zentrale Immobilien-Ausschuss warnt. Beim Wohnungsbau sei es „nicht mehr kurz vor zwölf, und es ist auch nicht zwölf. Es ist irgendwie sowas wie Viertel nach drei, und um sechs gibt‘s ein ganz schlimmes Erwachen“, sagte Chef des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA) Andreas Mattner am Dienstag in Berlin. Der ZIA geht davon aus, dass 2025 rund 700.000 Wohnungen fehlen werden. Das seien umgerechnet alle Wohnungen, die es derzeit in Bremen und dem Saarland gebe, sagte Mattner.

Die ZIA präsentierte am Dienstag ein Marktgutachten. Demnach stiegen die Mieten in Deutschland im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent – im Vergleich zu 3,7 Prozent ein Jahr davor. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2022 um 7,9 Prozent. Bei den Kaufpreisen für Eigentumswohnungen stellten die Gutachter einen Trendwechsel gegen Ende des Jahres fest. Im Vergleich des zweiten mit dem vierten Quartal gingen die Kaufpreise demnach um 3,2 Prozent zurück. (mit dpa)