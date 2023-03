Dax erklimmt neues Jahreshoch

Von: Thomas Schmidtutz

Der Dax setzt seine Rally fort. Am Montagnachmittag erreichte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf ein neues Jahreshoch.

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag ein neues Jahreshoch erreicht. Am Montagnachmittag lag der deutsche Leitindex bei 15.674 und damit gut 14 Zähler höher als beim jüngsten Hoch von 15 660 Punkten aus dem Februar. Mehr in Kürze (utz)