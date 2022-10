Dax knüpft an Vortageserholung an

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach dem starken Wochenstart hat sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag mit leicht vermindertem Tempo fortgesetzt. Unterstützung kommt von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will. Damit wolle die Zentralbank auf der Insel den Staatsanleihenmarkt zur Ruhe kommen lassen, anstatt ihn mit Verkäufen zusätzlich zu belasten, hieß es.

Frankfurt/Main - Der Dax legte in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 12.782 Punkte zu. Damit stieg das Börsenbarometer auf das höchste Niveau seit rund vier Wochen. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Dienstagmorgen 1,6 Prozent auf 23.339 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent nach oben. dpa