Dax startet mit Plus

Börse in Frankfurt

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Gemüter am Dienstag etwas beruhigt. Der Dax, der zum Wochenauftakt den größten Tagesverlust seit Mitte Dezember verbucht hatte, legte leicht zu. Die nach dem Kollaps der US-Regionalbank SVB und anderer Institute hochgekochten Sorgen über eine mögliche Bankenkrise kühlten sich etwas ab.

Frankfurt/Main - Kurz nach dem Handelsstart ging es für den deutschen Leitindex um 0,43 Prozent hoch auf 15.023,41 Punkte, womit er einen kleinen Teil seines dreiprozentigen Kursverlusts vom Montag wieder wettmachte. Der MDax stieg um 0,13 Prozent auf 27.267,89 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,20 Prozent auf 4104,90 Zähler.

Die US-Börsen hatten es vorgemacht: An der New Yorker Wall Street hatte sich die Lage am Montag beruhigt, der technologielastige Nasdaq 100 legte sogar zu nach seinem Rückschlag Ende vergangener Woche. Der US-Finanzsektor, allen voran die Bankenbranche, war jedoch wegen des Ausfalls dreier Regionalbanken nochmals unter die Räder geraten. Die Reaktion der US-Regierung und der US-Notenbank Fed, die Kunden der Banken auf Kosten von Aktionären und Gläubigern zu schützen, dürfte für den Moment jedoch „die richtige Entscheidung gewesen sein“, beurteilte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die aktuelle Situation. dpa