Dax steuert auf dritten Gewinntag in Folge zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Am Tag vor dem Beginn eines mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in den USA hat der Dax weiter zugelegt. Um 0,33 Prozent auf 15.760 Punkte ging es am Mittwoch im frühen Handel auf Xetra nach oben. Es wäre der dritte Börsentag in Folge mit Aufschlägen für den Dax. Damit setzt sich der Leitindex weiter vom jüngsten Tief knapp unter 15.500 Zählern nach oben ab.

Frankfurt/Main - Unterstützung für die Aktien kommt vom Rentenmarkt, wo die Rendite-Rally von US-Staatsanleihen weiter pausiert.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg am Morgen um 0,26 Prozent auf 27.310 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ähnlich stark zu. dpa