Deutsche Bank/Commerzbank: Mega-Fusion offiziell gescheitert

Die Aktien der Deutschen Bank sind nach Medienberichten über ein mögliches Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank gestiegen.

Update 10.41 Uhr: Jetzt also offiziell: Aus einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank wird nichts. Die Gespräche über einen Zusammenschluss seien ergebnislos beendet worden, teilten die Institute am Donnerstag in Frankfurt mit.

Deutsche Bank/Commerzbank: Mega-Fusion wohl gescheitert

Frankfurt/Main - Die Aktie des größten deutschen Geldhauses, das bei einer Fusion der Käufer gewesen wäre, legte am Donnerstag um 0,8 Prozent zu und dämmte damit die Verluste der Vortage ein. Anders sah es bei der Commerzbank aus: Die Papiere der teilverstaatlichten Bank, die im Falle eines Zusammenschlusses von der Deutschen Bank übernommen werden würde, gaben rund eineinhalb Prozent nach und bauten damit die Verluste der Vortage aus.

Zuvor hatte unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf einen Insider berichtet, dass die seit Mitte März laufenden Verhandlungen über eine Fusion wohl vor dem Scheitern stünden. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Das „Wall Street Journal“ hatte zudem berichtet, dass die Gespräche festgefahren seien. Es hake derzeit an vielen Punkten, die von fehlender Unterstützung wichtiger Investoren bis zum Widerstand der Arbeitnehmer reichten, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Beide Parteien seien deshalb weit davon entfernt, eine Fusionsvereinbarung zu unterzeichnen.

dpa