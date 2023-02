Künstliche Intelligenz: Die Ukraine kämpft mit Hightech – Russland sieht alt aus

Von: Robert Wallenhauer

Teilen

Die Armee der Ukraine verteidigt sich gegen den russischen Angriff mit hochmodernen Waffen. Unter anderem mit einer KI-Software des US-Konzerns Palantir. Die Firma ist auch deutschen Behörden bekannt.

Kiew/Denver/München – Vor einem Jahr startete Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch das Land setzte sich zur Wehr – wobei sich zeigte, wie widerstandsfähig die ukrainische Armee ist. Ein Grund dafür könnte unter anderem hochmoderne Software sein, die im Kampf gegen die russischen Invasoren eingesetzt wird.

Allen voran ist hier das Programm „MetaConstellation“ des US-amerikanischen Unternehmens Palantir zu nennen. Soldaten an der Front können mit einem Laptop oder einem Tablet eine detaillierte Sicht des Schlachtfeldes aufrufen. Die Darstellung wird durch Satelliten im Orbit ermöglicht. Mithilfe von Künstlicher Intelligen (KI) werden dann schnell feindliche Panzer, Truppen und Verstecke identifiziert. Die KI erkennt feindliches Gerät, auch wenn es gut getarnt ist. Es arbeite wie eine Gesichtserkennungssoftware, urteilt die Welt am Sonntag (WamS), die einen tieferen Einblick in die Funktionsweisen der Technologie bekam.

Ukrainischer Soldat mit Tablet: Zur Verteidigung ihres Landes setzt die ukrainische Armee auf Hightech. © Dmytro Smoliyenko/imago

Die KI ist nicht das einzige, was das von Palantir entwickelte Programm so erfolgreich macht. Nach jedem Angriff werden die Bewertungen der Gefechtsschäden wieder in das digitale Netz eingespeist, um die Vorhersagemodelle zu verbessern, berichtete die Washington Post (WP) im Dezember 2022. Alle Geräte sind mit dem Internet verbunden, sodass der Informationsaustausch schnell funktioniert. Die Internetverbindung wird durch Elon Musks Starlink-Satelliten sichergestellt.

Palantir gilt als umstritten – und wird auch in Deutschland eingesetzt

Die US-amerikanische Aktiengesellschaft Palantir aus Denver, Colorado, gilt als umstritten. Einer ihrer großen Investoren ist Peter Thiel, Multimilliardär und großer Anhänger Donald Trumps. Die Firma arbeitete anfänglich eng mit der CIA zusammen und kollaboriert heute, nach eigenen Angaben, nur mit den USA und ihren Verbündeten.

Kritiker bemängeln dabei, dass die Software von Palantir genutzt werde, um Persönlichkeitsrechte zu verletzen. In den USA war beispielsweise ein Palantir-Programm im Einsatz, um Migranten zu tracken. In Deutschland prüfen gerade einige Bundesländer, ob sie ihrer Polizei eine Palantir-Software zur Datenverarbeitung anschaffen können. Erst am 16. Februar scheiterten dabei Gesetze zur Einführung des Datenanalyse-Programms aus Hamburg und Hessen vorm Bundesverfassungsgericht. Die Gesetze seien aktuell verfassungswidrig, urteilten die Richter in Karlsruhe. In NRW hingegen wird Palantir-Software bereits verwendet. Bayern hat mit dem US-Unternehmen einen Rahmenvertrag abgeschlossen und ist damit federführend bei der Einführung.

Programm verbindet KI, Satellitenbilder und kommerzielle Daten

Der Krieg in der Ukraine sei ein Test für die Sensorfusion, sagt der Verteidigungsexperte Stephen Biddle von der Columbia University. Das wirklich Revolutionäre an diesem System sei, dass es Daten von kommerziellen Anbietern zusammenfasst, berichtet die WP. Die Ukraine und ihre Verbündeten können sehen, welche kommerziellen Daten derzeit über einen bestimmten Kampfraum verfügbar sind. Diese umfassen ein überraschend breites Spektrum, von herkömmlichen Bildern über Radar mit synthetischer Apertur, das durch Wolken hindurchsehen kann, bis hin zu Wärmebildern, die Artillerie- oder Raketenbeschuss erkennen können.

Mit diesen Informationen lässt sich dann effektiv und präzise angreifen.

Ukrainische Bevölkerung hilft bei Lokalisierung russischer Truppen

Außerdem werden in das US-amerikanische System Informationen der ukrainischen App „E-Enemy“ eingespeist. Sie wurde von der ukrainischen Regierung nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn freigeschaltet. Bürger können der Armee mit Videos, Fotos und Textnachrichten helfen, russische Soldaten und Kriegsgerät zu melden. Laut WamS seien 2022 mehr als 430.000 Meldungen beim Digitalisierungsministerium der Ukraine eingegangen.

Russland habe versucht, eine ähnliche Software zu entwickeln. Sie wollten dabei kommerzielle Satellitendaten und Streaming-Videos von preiswerten chinesischen Drohnen nutzen. Aber Russland hatte Schwierigkeiten, diese Daten zu koordinieren und zwischen den Einheiten auszutauschen, berichtet die WP. Auch die hilfreiche Internetverbindung zu den Starlink-Satelliten können die Russen nicht nutzen. (mit dpa)