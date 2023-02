Prozess um irreführende Tesla-Tweets: Elon Musk wird freigesprochen

Milliardär lobt „Weisheit des Volks“

Elon Musk war wegen irreführender Tweets angeklagt, die angeblich Investoren täuschten. Nun wurde der Tesla-Chef freigesprochen. Er lobte die „Weisheit des Volks“.

San Francisco - Elon Musk ist im Prozess wegen irreführender Tweets zum Elektroautobauer Tesla vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden. Der umstrittene Multi-Milliardär erklärte nach der entsprechenden Entscheidung der Jury am Freitag in San Francisco: „Gottseidank, die Weisheit des Volkes hat sich durchgesetzt.“ In dem Prozess ging es um Twitter-Äußerungen von Musk im Jahr 2018, die starke Kursschwankungen an der Börse ausgelöst hatten.

Der Prozess dauerte insgesamt drei Wochen. Die Jury war sich am Ende sehr schnell einig. Nach nur zweistündiger Beratung erklärten die Geschworenen den Angeklagten für nicht schuldig. Musk lobte umgehend die „Weisheit des Volkes“ und erklärte weiter: „Ich bin der Jury zutiefst dankbar, dass sie einstimmig meine Unschuld erkannt hat.“

Tweets von Elon Musk zu Tesla führten zu starken Schwankungen an Börse

Musk hatte im August 2018 auf Twitter angekündigt, Tesla für einen Preis von 420 Dollar pro Aktie von der Börse nehmen zu wollen. Die Finanzierung dafür sei „gesichert“. Die Ankündigung sorgte für starke Kursschwankungen der Tesla-Aktie, später machte Musk aber einen Rückzieher. Es wurde deutlich, dass die Finanzierung alles andere als gesichert war.

Investoren verklagten Musk in der Folge. Sie warfen dem derzeit zweitreichsten Menschen der Welt Lügen und eine „künstliche Manipulation“ des Preises der Tesla-Aktie mit dem Ziel vor, allen Investoren zu schaden, die auf einen sinkenden Aktienkurs gewettet hatten. Einer der Kläger-Anwälte sagte während des Prozesses mit Blick auf Musk: „Wegen seiner Lügen haben normale Menschen Millionen und Millionen von Dollar verloren.“

Elon Musk verteidigt Tweets - „Nur persönliche Gedanken“

Der Tesla-Chef hatte die Betrugsvorwürfe stets zurückgewiesen. Bei seiner persönlichen Aussage vor Gericht argumentierte er, er habe nicht geschrieben, dass die gesicherte Finanzierung „ein Fakt“ sei. Er habe nur seine persönlichen Gedanken geäußert. Und seiner Überzeugung nach sei die Finanzierung in dem Moment gesichert gewesen.

Die Tweets zu Tesla hatten Musk auch Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC eingehandelt. Er musste im Zuge einer Vereinbarung den Vorsitz über den Tesla-Verwaltungsrat abgeben, eine Strafe von 20 Millionen Dollar zahlen und sich fortan Tweets zu Tesla von einem Juristen absegnen lassen.

Der Prozess kam für Musk inmitten stürmischer Zeiten. Kritiker werfen dem streitbaren Unternehmer vor, sich zu sehr auf den Kurzbotschaftendienst Twitter zu konzentrieren, den er nach langem Übernahme-Streit Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft hatte, und dabei Tesla zu vernachlässigen. Allerdings scheinen die Zahlen bei dem Elektroautobauer eher für Musk zu sprechen: Der Konzern vermeldete Ende Januar, dass er 2022 Rekordgewinne eingefahren habe.

Im Tesla-Werk in Grünheide soll unterdessen Chaos herrschen: Offenbar will niemand für Elon Musk arbeiten. (smu/AFP)