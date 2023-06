Elon Musk stellt 14-Jährigen an: Wunderkind startet bei SpaceX - 95 Firmen lehnten ihn ab

„Bin wie jedes andere Kind“

Der 14-jährige Kairan Quazi feiert nicht nur den Abschluss seines Studiums. Er wird auch als Ingenieur bei Elon Musks Unternehmen SpaceX starten.

Redmond – Im Alter von 14 Jahren denken die meisten Kinder an Schule, Freunde und Hobbys. Für das Wunderkind Kairan Quazi sieht der Alltag anders aus. Er hat gerade erst sein Informatikstudium beendet und wird in Kürze seinen ersten Job beginnen. Und dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Job. Quazi wird in Zukunft als Programmierer bei Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeiten.

Kairam Quazi wurde von etlichen Unternehmen abgelehnt

Auf Instagram freut sich Quazi über seinen ersten Job sehr und schreibt: „Ich habe eine Stelle als Software-Ingenieur bei einem der coolsten Unternehmen der Welt angenommen!“ Doch ganz so einfach war es für den 14-Jährigen nicht, an einen Job zu kommen. Bei SpaceX musst er insgesamt zehn Interviewrunden durchlaufen, wie er USA Today erklärt. Insgesamt habe er sich auf 98 Stellen beworben – nur drei wollten ihn einstellen. Er selbst nennt sein Alter als Grund für die Ablehnung.

Selbst beim Job-Netzwerk LinkedIn hat er Probleme. „Ich kann qualifiziert genug sein, um einen der begehrtesten Ingenieurjobs der Welt zu bekommen, aber nicht qualifiziert genug, um Zugang zu einer professionellen Social-Media-Plattform zu haben?“, wundert sich Quazi, nachdem die Plattform sein Profil gelöscht hat. Als Grund nannte LinkedIn, dass man mindestens 16 Jahre als sein muss, um dort ein Profil erstellen zu dürfen.

14-Jähriger startet bei SpaceX: Mit zehn Jahren Praktikant bei Intel

Anders zu sein, als andere Kinder in seinem Alter, ist für Kairan Quazi nichts Neues. Schon in der dritten Klasse bemerkten seine Eltern und Lehrer, dass er unterfordert ist. In der vierten Klasse beherrschte er dann bereits 19 Programmiersprachen. Mit neun Jahren begann er zu studieren, mit zehn Jahren war er der jüngste Praktikant aller Zeiten beim Chiphersteller Intel. Bei SpaceX wird er künftig an der Weiterentwicklung des Satellitennetzes Starlink mitarbeiten.

Neben dem Leben als Hochbegabter ist Kairan Quazi aber auch noch ein ganz normales Kind. In einem Gastbeitrag für die Huffington Post schrieb er vor vier Jahren: „Ich bin wie jedes andere normale, glückliche Kind.“ Er sammle Pokemon-Karten, spiele Basketball und bekäme auch mal Hausarrest, wenn er gegen Regeln verstoße, so Quazi damals. Jetzt zieht er mit seiner Mutter von Kalifornien nach Redmond in den Bundesstaat Washington, um dort für SpaceX zu arbeiten. (ph)

