„Deutschlands Gasspeicher sind recht gut gefüllt“

Energieexpertin rechnet mit weiterem Anstieg der Gaspreise

Von: Inga Schönfeldt

Energieökonomin Claudia Kemfert mahnt Verbraucher trotz gut gefüllter Speicher in Deutschland, weiter Gas zu sparen, um gut durch den Winter zu kommen.

Viele Deutschen fragen sich angesichts der steigenden Gaskosten in Folge des Ukraine-Kriegs und des gerade begonnenen Herbstes, was auf sie noch zukommen wird. Die Wissenschaftlerin Claudia Kemfert forscht zu Wirtschafts- und Energiethemen und meint, Panik sei nicht notwendig.

Expertin Claudia Kemfert: Von den Gaspreisen profitiert kein Akteur

Sie sind Wissenschaftlerin und arbeiten am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Können Sie eine Prognose machen, wie sich die Gaspreise in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werden?

Niemand weiß im Moment, wie sich die Gaspreise entwickeln werden, weil wir im Moment in einer ernsten Energiekrise sind - ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Gaspreise sind sehr stark an der Börse gestiegen. Im Moment fallen sie wieder, aber ich denke, von der Tendenz müssen wir davon ausgehen, dass

sich die Gaspreise erhöhen werden, und zwar substanziell. Das merkt schon die Wirtschaft und bei den

Verbrauchern kommt es auch zeitverzögert an.

Wer profitiert eigentlich von den hohen Preisen?

Eigentlich sind es die Gaskonzerne, die profitieren könnten, wenn sie geringe Beschaffungskosten hätten. Das ist im Moment bei den meisten nicht der Fall, denn sie müssen teuer Gas am Markt hinzukaufen. Insofern gibt es da auch den Bedarf, den Konzernen sogar mit Steuergeld massiv zu helfen, damit diese Überbrückung stattfinden kann. Es gibt im Moment wenig Profiteure, zumindest auf der Gasanbieterseite.

Gibt es denn auch einen Faktor der Spekulation, der in diesen hohen Preisen steckt? Müssten die Preise

vielleicht gar nicht so hoch sein, wie sie es momentan sind?

Der Gaspreis bildet sich an der Börse, auch anhand der Marktdaten. Aufgrund des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine und weil Russland das Angebot massiv beschränkt, haben wir durchaus Knappheitssignale. Die Preise reagieren auf diesen Markt. Da würde ich schon sagen, dass diese Marktdaten dazu Anlass geben, diese Preissprünge zu rechtfertigen. Aber wir wissen nie, wie hoch der Anteil von Spekulation tatsächlich ist, weil es da viel Intransparenz gibt. Ein spekulatives Instrument oder ein Anteil daran kann nicht ausgeschlossen werden.

„Deutschlands Gasspeicher sind recht gut gefüllt“

Deutschland versucht nun schon seit längerer Zeit, mehr Gas aus andern Ländern zu bekommen, um sich auf den Winter vorzubereiten. Wie ist da der Stand momentan?

Stand jetzt ist Deutschland recht gut vorbereitet auf die kommenden Monate und hat viele Dinge richtig gemacht.

Aus verschiedenen Ländern Gas zu beziehen, war das Erste, was wichtig ist. Das ist auch zu größten Teilen geglückt.

Im Winter werden noch die schwimmenden Flüssiggasterminals hinzukommen, die uns auch noch mal aus anderen Ländern Flüssiggas liefern werden. Dann sind die Speicher recht gut gefüllt, deutlich über dem Plan. Gespart wird auch zumindest seitens der Wirtschaft. Der Verbrauch ist hier zurückgegangen, bei den Haushalten aber noch nicht. Ich hoffe, dass das kommt, zumindest im Winter. Da sitzen alle Gaskunden mit im selben Boot, dass wir auch dauerhaft gut durch den Winter kommen.

Gibt es trotzdem eine Gefahr, dass Gas rationiert werden könnte?

Dass Gas rationiert werden könnte, ist nie ausgeschlossen, aber ich warne immer vor Panikmache. Wir müssen uns auf

alle Eventualitäten vorbereiten, gar keine Frage, aber mit solchen Äußerungen verursachen wir extreme Panik bei einem Großteil der Bevölkerung. Deswegen will ich mich da nicht anschließen. Was wir sicherlich sagen können, ist, dass wir noch immer sehr sorgsam sein müssen und dass wir alles dafür tun müssen, um die Angebotsseite weiter zu stärken, indem man versucht, weniger Gas zu verbrauchen. Da sind wir alle Teil der Lösung.

Interview: Inga Schönfeldt